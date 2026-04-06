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Un ataque ruso mata a 3 personas en Odesa mientras Ucrania apunta a infraestructura petrolera rusa

KIEV, Ucrania (AP) — Un ataque con drones rusos contra la ciudad portuaria ucraniana de Odesa, en el sur del país, mató a dos mujeres y a un niño pequeño, informaron las autoridades el lunes, mientras drones ucranianos de largo alcance apuntaron al principal puerto ruso del mar Negro para exportaciones de petróleo.

Un rescatista trabaja ante un edificio residencial muy dañado por un ataque ruso en Odesa, Ucrania, el lunes 6 de abril de 2026. (AP Foto/Michael Shtekel)
Un rescatista trabaja ante un edificio residencial muy dañado por un ataque ruso en Odesa, Ucrania, el lunes 6 de abril de 2026. (AP Foto/Michael Shtekel) AP

El ataque nocturno contra Odesa dañó gravemente un bloque de apartamentos y mató a las mujeres y a un niño de 2 años, indicaron funcionarios. Rescatistas que trabajaban bajo reflectores sacaron a cuatro personas de entre los escombros.

Once personas fueron hospitalizadas, entre ellas una mujer embarazada y dos niños —el menor de menos de un año—, señaló el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en una publicación en X.

Rusia ha castigado zonas civiles de Ucrania desde que invadió a su vecino hace poco más de cuatro años, y ha matado a más de 15.000 personas, según Naciones Unidas.

También ha puesto en la mira la red eléctrica ucraniana, y las andanadas rusas durante la noche también alcanzaron infraestructura energética en las regiones de Chernígov, Sumy, Járkiv y Dnipro, afirmó Zelenskyy.

Más de 300.000 hogares se quedaron sin electricidad en la región norteña de Chernígov después de que los ataques causaran daños en instalaciones de distribución, de acuerdo con la empresa eléctrica regional.

Durante la última semana, Rusia lanzó contra Ucrania más de 2.800 drones de ataque, casi 1.350 potentes bombas planeadoras y más de 40 misiles de diversos tipos, según Zelenskyy.

En una entrevista el fin de semana con The Associated Press, Zelenskyy expresó su preocupación de que la guerra con Irán está agotando las reservas de armas que Ucrania necesita para defenderse, especialmente los sistemas de defensa antiaérea Patriot de fabricación estadounidense que pueden detener misiles.

Zelenskyy afirmó el lunes que los socios del país “necesitan reforzar la defensa antiaérea juntos para que la tasa de interceptación de drones y misiles siga aumentando”.

Los esfuerzos de paz encabezados por Estados Unidos permanecen estancados, y Zelenskyy añadió que “Rusia no tiene intención de detener” su invasión.

Ucrania ha contraatacado desarrollando sus propios drones de largo alcance, que ahora alcanzan objetivos en Rusia a unos 1.500 kilómetros (900 millas) de la frontera.

Ucrania los ha utilizado recientemente para golpear instalaciones petroleras rusas, mientras Moscú busca aumentar sus exportaciones después de que el gobierno de Trump le concediera una exención temporal de sanciones para aliviar las restricciones de suministro. Funcionarios de Kiev se quejan de que Rusia utilizará los ingresos adicionales en nuevas armas para atacar con más fuerza a Ucrania.

El Ministerio ruso de Defensa, por su parte, informó que las defensas antiaéreas derribaron 50 drones ucranianos durante la noche.

El gobernador de Krasnodar, Veniamin Kondratyev, indicó que ocho personas, entre ellas dos niños, resultaron heridas en una serie de ataques con drones ucranianos contra Novorossiisk, uno de los mayores puertos rusos del mar Negro. El ataque dañó seis edificios de apartamentos y dos casas particulares, precisó.

Informes de medios no confirmados señalaron que los drones apuntaron a la terminal petrolera de Sheskharis en el puerto del mar Negro.

La semana pasada, drones ucranianos atacaron instalaciones petroleras en el golfo de Finlandia, en el noroeste de Rusia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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