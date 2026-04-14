Un atacante abre fuego en una escuela secundaria en Turquía y hiere al menos a 16, según reportes

El atacante, armado con una escopeta, disparó al azar en una escuela secundaria vocacional en Siverek, en la provincia de Sanliurfa, antes de esconderse dentro del edificio y suicidarse.
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ANKARA, Turquía (AP) — Un antiguo alumno abrió fuego en una escuela secundaria del sureste de Turquía el martes, e hirió al menos a 16 personas antes de suicidarse, informaron las autoridades.
El atacante, armado con una escopeta, disparó al azar en una escuela secundaria vocacional en Siverek, en la provincia de Sanliurfa, antes de esconderse dentro del edificio y suicidarse.
El motivo sigue sin estar claro. Los tiroteos escolares son poco frecuentes en Turquía.
Las autoridades desplegaron unidades de operaciones especiales de la policía después de que el agresor se negara a entregarse, según NTV, mientras se evacuaba a todo el personal y a los estudiantes.
Imágenes de video mostraron a decenas de estudiantes corriendo fuera de la escuela hacia la reja y luego a la calle.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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