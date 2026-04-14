Un atacante abre fuego en una escuela secundaria en Turquía y hiere al menos a 16, según reportes

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El atacante, armado con una escopeta, disparó al azar en una escuela secundaria vocacional en Siverek, en la provincia de Sanliurfa, antes de esconderse dentro del edificio y suicidarse.

El motivo sigue sin estar claro. Los tiroteos escolares son poco frecuentes en Turquía.

Las autoridades desplegaron unidades de operaciones especiales de la policía después de que el agresor se negara a entregarse, según NTV, mientras se evacuaba a todo el personal y a los estudiantes.

Imágenes de video mostraron a decenas de estudiantes corriendo fuera de la escuela hacia la reja y luego a la calle.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP