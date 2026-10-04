Un aguacero retrasa el inicio del GP de Baréin de F1 trasladado a Malasia

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Si Max Verstappen puede convertir su pole position en una victoria, evitaría lo que amenaza con convertirse en su primera temporada sin triunfos desde su año de novato en 2015.

Aún no se había dado una nueva hora de inicio después de que cayera una fuerte lluvia y se oyeran truenos. Sería la primera carrera en mojado de este año.

Lewis Hamilton parte segundo para buscar su segunda victoria desde que se unió a Ferrari. El líder del campeonato, Kimi Antonelli, clasificó con el cuarto mejor tiempo en un sábado complicado para Mercedes, pero saldrá tercero en la parrilla debido a una penalización para Isack Hadjar, compañero de equipo de Verstappen. El compañero de Antonelli y su rival más cercano por el título, George Russell, arrancará séptimo.

Los equipos tendrán que lidiar con la posibilidad de lluvia repentina y con una superficie de pista abrasiva que devora los neumáticos.

Las circunstancias inusuales de la carrera, que fue reubicada debido a la guerra de Irán, significan que Verstappen puede convertirse tanto en triple ganador del Gran Premio de Baréin como en doble ganador en el circuito de Sepang, donde ganó el más reciente Gran Premio de Malasia en 2017.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP