Un acusado impugna nombramiento de Letitia James como fiscal especial en el caso Cornell

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, asiste a una conferencia de prensa con la gobernadora del estado Kathy Hochul, el viernes 2 de octubre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura) AP

Esa es la pregunta planteada el jueves ante un juez estatal, mientras uno de los hombres acusados busca apartar a la fiscal general Letitia James como fiscal especial que supervisa la reanudación de la investigación penal.

En uno de al menos dos casos contra James se sostiene que ella está sesgada porque publicó mensajes en los que expresó apoyo a la denunciante apenas unos días antes de ser designada para el caso.

La exestudiante de Cornell identificada en documentos judiciales como Jane Doe presentó el mes pasado una demanda en la que alega que varios hombres la violaron en una fiesta de una fraternidad en octubre de 2024. La exalumna afirmó que algunos de los hombres la presionaron para consumir ketamina y marihuana, y que bebió alcohol que la dejó demasiado intoxicada como para consentir.

“Lo que esta joven se ha visto obligada a soportar es horrible e inaceptable”, publicó James en X y Facebook el 28 de septiembre, con un enlace a un artículo periodístico sobre la demanda. “La llevo en mi corazón y en mis oraciones. Para ella, y para todas las sobrevivientes: no están solas. Estamos con ustedes”.

El 1 de octubre, la gobernadora Kathy Hochul firmó una orden ejecutiva para retirarle el caso al fiscal local, el fiscal de distrito del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, quien declinó presentar cargos en 2024, y nombró a James como fiscal especial.

En cuestión de días, abogados de dos de los hombres señalados como demandados en el procedimiento judicial interpuesto por Jane Doe presentaron impugnaciones al nombramiento de James: una que el juez James R. Farrell escucha el jueves, y otra en el condado de Tompkins, donde se encuentra Cornell.

James, de tendencia demócrata, no asistió a la audiencia en Monticello, a unos 116 kilómetros (72 millas) al noroeste de Manhattan.

El juez se mostró escéptico ante la impugnación, al preguntar por qué los otros seis demandados no se habían sumado, y cuestionó si él tenía autoridad para apartar a James también de sus casos.

“Tal vez no lo saben. ¿Es posible?”, preguntó Farrell.

“Con todo respeto, su señoría, todo es posible”, respondió Stuart Bernstein, abogado del hombre que impugna el nombramiento de James.

Antes de la audiencia, el otro abogado del hombre dijo que las publicaciones de James en redes sociales mostraban que ella “ratificó y aceptó” el relato de Jane Doe sobre lo ocurrido, lo que significaría que ya había decidido sobre la culpabilidad de los demandados antes de asumir el caso.

El abogado, Andrew Miltenberg, quiere que el juez ordene a la gobernadora que elija a un fiscal especial distinto. Dijo a reporteros fuera del tribunal que hay “miles de personas en este estado —jueces jubilados, mediadores, agentes del orden retirados, otras oficinas de fiscales de distrito— que podrían encargarse de esta investigación”.

La oficina de James sostiene que la impugnación carece de fundamento y señala que los tribunales han dictaminado previamente que la gobernadora es libre de ejercer su poder ejecutivo como lo considere, por ejemplo, al designar a un fiscal especial.

La fiscal general adjunta Kaitlin Vigars, en representación de James y Hochul, dijo el jueves que el hombre no puede alegar que ha sido perjudicado por el nombramiento porque no hay cargos penales, y quizá nunca los haya.

Ambas partes pueden apelar el fallo del juez.

En una conferencia de prensa para anunciar su designación, James declinó hacer comentarios cuando le preguntaron por las publicaciones en redes sociales. Pero Hochul dijo que no tenía reparos en nombrarla fiscal especial.

“Tengo plena confianza en nuestra fiscal general para hacer lo que siempre ha hecho: mirar los hechos, examinar el expediente, sacar las conclusiones adecuadas”, expresó Hochul. “Eso es exactamente lo que va a ocurrir en este caso”.

James ha participado en varios casos de alto perfil, en particular contra la Asociación Nacional del Rifle y el presidente Donald Trump. Calificó al presidente de “estafador” y “pregonero de feria” y prometió arrojar una “intensa luz en cada oscuro rincón de sus negocios inmobiliarios”. También encabezó una investigación civil que derivó en la renuncia del gobernador Andrew Cuomo por denuncias de acoso sexual, aunque él negó las conclusiones del informe de ella.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP