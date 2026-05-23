Ugandeses lamentan vínculo con Bundibugyo, el tipo de ébola nombrado por un distrito de cacao

Antes de convertirse en el nombre, algo fácil de pronunciar mal, de un tipo raro del virus del ébola, Bundibugyo es un distrito montañoso del oeste de Uganda que incluso a algunos lugareños les costaría ubicar en un mapa.

En él viven unas 200.000 personas. Muchas son agricultores de cacao que buscan cualquier tierra cultivable que puedan encontrar en el paisaje increíblemente escarpado de colinas y valles que marca la frontera entre Uganda y República Democrática del Congo. Como ejemplo del clásico idilio rural, Bundibugyo es un lugar hermoso.

Pero ahora es tendencia por un motivo desagradable, lo que hace que algunos ugandeses lamenten la asociación de Bundibugyo con el actual brote de ébola, que ha infectado a cientos de personas en el este de República Democrática del Congo. Hay 160 muertes sospechosas por ébola en dos provincias.

La conexión del distrito ugandés con el virus Bundibugyo se remonta a un brote de ébola ocurrido allí hace casi dos décadas, que se señaló como una nueva especie de ébola, una enfermedad viral que por lo general se manifiesta como una fiebre hemorrágica.

El brote no se debió al virus de Sudán, llamado así por la zona del actual Sudán del Sur donde se identificó por primera vez ese tipo. Tampoco era el tipo conocido como Zaire, como se conocía a lo que ahora es Congo cuando el ébola —que toma su nombre de un río congoleño— se descubrió por primera vez en 1976.

Así, el brote de noviembre de 2007 en una zona remota del oeste de Uganda pasó a conocerse como Bundibugyo, un tipo que los científicos no han estudiado tanto. Por eso los especialistas en ébola afirman que es especialmente peligroso. Además, se estaba propagando en aldeas congoleñas antes de que las autoridades sanitarias de la zona lo identificaran como la causa de la enfermedad de un creciente número de personas.

El brote de 2007 en Bundibugyo mató al menos a 37 personas, pero se contuvo a finales de ese año. En 2012 se registró un segundo brote de Bundibugyo, también relativamente pequeño, en el noreste de Congo.

Los casos iniciales en esos brotes se identificaron pronto, lo que permitió una respuesta rápida de salud pública, según el doctor Tom Ksiazek, virólogo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Texas, que dirigió el grupo dentro de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos que identificó por primera vez el virus Bundibugyo.

Ugandeses, molestos por el nombre

Esta vez, aunque no hay ébola en Bundibugyo, la persistente asociación con el pintoresco distrito ugandés resulta dolorosa, manifestó el portavoz del gobierno ugandés, Alan Kasujja, quien ha instado a las autoridades sanitarias mundiales a aclarar que Uganda no es el epicentro del último brote.

“Bundibugyo es demasiado hermoso para ser el nombre de una enfermedad", escribió Kasujja en X. "Necesitamos recuperar su nombre de esta locura”.

La Organización Mundial de la Salud es responsable de las descripciones taxonómicas. Como se vio con el brote mundial de mpox —el nombre de la enfermedad se cambió en 2022 desde viruela símica—, la agencia de Naciones Unidas es sensible al uso de descriptores o etiquetas que puedan exponer a comunidades enteras a la estigmatización.

Con el ébola, sin embargo, la tendencia ha sido nombrar a los virus por los lugares donde se identificaron por primera vez.

Las autoridades sanitarias ugandesas tienen experiencia lidiando con el ébola, una de las razones por las que insisten en que “no hay ébola” en este país de África oriental, y quieren que la OMS sea más específica en sus actualizaciones sobre el impacto del brote, que ahora se considera de preocupación mundial.

Casos en Uganda vinculados a Congo

Uganda ha reportado solo dos casos, ambos de ciudadanos congoleños que viajaron a Uganda antes de que su país declarara un brote el 15 de mayo. Uno de ellos, un hombre de 59 años, fue ingresado en un hospital de Kampala, la capital ugandesa, el 11 de mayo y murió tres días después.

La segunda persona, una mujer sobre la que las autoridades locales han dado poca información, está siendo tratada en otro hospital de Kampala.

El presidente del país, Yoweri Museveni, afirmó el jueves que este brote está principalmente “del lado de Congo”, e instó a las autoridades locales de turismo a combatir la percepción de que el ébola se está propagando en Uganda.

Museveni exhortó a los ugandeses a “dejar de darse la mano” como parte de las medidas para evitar la infección. También ordenó retrasar un evento religioso anual que congrega a miles de peregrinos, de República Democrática del Congo y de otros lugares, alrededor de una basílica católica a las afueras de Kampala el 3 de junio.

Otras medidas anunciadas el jueves incluyen la suspensión de todo el transporte público y de los vuelos entre Congo y Uganda.

El rastreo de contactos es clave

El riesgo derivado del comercio transfronterizo es alto, señaló el doctor Emmanuel Batiibwe, quien encabezó los esfuerzos para detener un brote de ébola en 2022 que causó al menos 55 muertos.

Detener la propagación del actual hacia Uganda requerirá “una vigilancia reforzada en todos los puntos de entrada”, indicó.

Uganda ha tenido múltiples brotes de ébola, incluido uno en 2000 con más de 200 víctimas mortales. En Kampala se registró otro el año pasado.

Las vacunas y tratamientos disponibles contra el ébola no funcionan para los pacientes con Bundibugyo. El rastreo de los contactos y su aislamiento se considera especialmente clave para frenar la propagación de este virus, además de proporcionar a los trabajadores de la salud los equipos de protección adecuados.

Según la OMS, se cree que una familia de murciélagos frugívoros es el huésped natural de los virus que causan el ébola. El ébola se propaga por contacto con los fluidos corporales de una persona infectada o con materiales contaminados.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP