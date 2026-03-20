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Uganda reintroduce rinocerontes en un área protegida donde se extinguieron en 1983

KARAMOJA, Uganda (AP) — Las autoridades ugandesas de vida silvestre reintrodujeron rinocerontes en una remota zona protegida donde, en el pasado, la caza furtiva los llevó a la extinción, un hecho que los conservacionistas consideran un hito en los esfuerzos por apoyar la recuperación de una especie amenazada por la cacería ilegal.

Varios guardias forestales preparan a un rinoceronte para transportarlo desde el Santuario de Rinocerontes de Ziwa al Parque Nacional del Valle de Kidepo, en el noreste de Uganda, el jueves 19 de marzo de 2026. (AP Foto/Moses Dipak)
Varios guardias forestales preparan a un rinoceronte para transportarlo desde el Santuario de Rinocerontes de Ziwa al Parque Nacional del Valle de Kidepo, en el noreste de Uganda, el jueves 19 de marzo de 2026. (AP Foto/Moses Dipak) AP

El martes, dos rinocerontes blancos del sur procedentes de un rancho privado de Uganda fueron reintroducidos en el Parque Nacional del Valle de Kidepo, en el noreste del país. Dos ejemplares más, en jaulas metálicas, llegaron allí el jueves.

No ha habido rinocerontes en el Parque Nacional del Valle de Kidepo desde 1983, como resultado de la caza furtiva. Pero un rancho privado en el centro de Uganda —el Santuario de Rinocerontes de Ziwa— ha criado a estos grandes mamíferos desde 2005. Ese programa ha tenido éxito a lo largo de los años.

“Este momento marca el comienzo de una nueva historia de los rinocerontes para el Parque Nacional del Valle de Kidepo”, afirmó James Musinguzi, director ejecutivo de la Autoridad de Vida Silvestre de Uganda. “Estamos profundamente agradecidos a nuestros socios de conservación, cuya pericia técnica, apoyo financiero y aportes logísticos han hecho posible este hito”.

Las autoridades locales de vida silvestre colaboraron con múltiples grupos de conservación, entre ellos, Global Conservation, para trasladar algunos rinocerontes desde el Santuario de Rinocerontes de Ziwa a otro santuario dentro del Parque Nacional del Valle de Kidepo, a más de 400 kilómetros (250 millas) de distancia.

El nuevo hábitat de los rinocerontes cuenta con cercas, caminos de acceso e infraestructura para la gestión de incendios. Se espera que, en los siguientes meses, se trasladen más ejemplares, entre ellos, algunos procedentes de Kenia.

El traslado de rinocerontes “muestra que Uganda vuelve a ser estable para el turismo, que los parques nacionales están siendo protegidos, y que los ugandeses y los visitantes internacionales pueden ver rinocerontes en su entorno natural, lo cual será un logro increíble”, señaló Jeff Morgan, director ejecutivo de Global Conservation.

La caza furtiva sigue siendo un problema en las áreas protegidas de Uganda, aunque el refuerzo de las medidas de seguridad ha reducido los incidentes a lo largo de los años.

Los rinocerontes son presas de los cazadores furtivos, que los matan debido a la alta demanda de productos elaborados con cuerno de rinoceronte para usos medicinales y de otro tipo en distintas partes de Asia. Los productos de cuerno de rinoceronte vendidos a través de mercados ilegales a veces alcanzan precios más altos que el oro, según diversos estudios.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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