UFC 328 se realiza sin Trump; Van defiende corona de 125 libras y Strickland gana título mediano

El combate nunca alcanzó el nivel de animosidad ni las amenazas de violencia fuera de la jaula en las que ambos peleadores se involucraron antes del combate estelar de la función UFC 328.

Strickland ganó dos tarjetas por 48-47, mientras que Chimaev se llevó la otra por 48-47, ante una multitud de 17.783 aficionados en el Prudential Center.

Strickland, el segundo excampeón de peso mediano en recuperar el título, hizo el gesto de colocarse un cinturón después de que terminó el quinto asalto para cerrar una pelea en la que ninguno de los dos pareció estar en verdadero peligro.

La UFC reforzó la seguridad en hoteles, actos públicos y alrededor de la jaula para este combate tras una de las exhibiciones más repugnante de provocaciones verbales en la historia reciente de las artes marciales mixtas.

Strickland amenazó con dispararle a Chimaev y lo calificó de terrorista por sus vínculos con el caudillo checheno Ramzan Kadyrov.

Chimaev, que perdió por primera vez en 16 peleas profesionales, es de etnia chechena y compite bajo la bandera de Emiratos Árabes Unidos, respondió diciendo que le “arrancaría” la cabeza a Strickland.

Dana White, director general de la UFC y quien manifestó confianza en que Conor McGregor regresará a pelear este verano, dijo que Chimaev le comentó después de la pelea que quería subir de categoría de peso.

Los peleadores chocaron los guantes para iniciar el combate y demostrar que eran profesionales, y las hostilidades previas no se trasladaron a la jaula.

Strickland, de 35 años, ganó el cinturón de 185 libras en septiembre de 2023 y lo perdió en su primera defensa del título. Se disculpó después de la pelea con aficionados de todas las etnias y reconoció que esto “se pasó de la raya” al convertir estereotipos en arma para vender el combate.

Van retiene el título mosca en combate coestelar

Joshua Van apaleó a Tatsuro Taira hasta dejarlo ensangrentado en el combate coestelar y defendió con éxito su campeonato de 125 libras en la primera pelea por el título en la historia de la empresa disputada entre dos peleadores asiáticos.

Van dominó con boxeo de élite y ganó por nocaut a 1:32 del quinto asalto. Puso al público a rugir en su primera defensa del título desde que venció a Alexandre Pantoja en la UFC 323.

Van (17-2) tomó el control en el segundo asalto con una violenta derecha a la mandíbula para el derribo y castigó repetidamente a Taira (18-2) en el rostro. Van no logró finiquitar la pelea en ese asalto, pero siguió conectando golpes durante el resto de los asaltos a la cara y al cuerpo, dejando el rostro y el pecho de Taira manchados de sangre.

Van y Taira marcaron la primera vez que UFC tiene una pelea por el título con ambos contrincantes nacidos en la década de 2000.

Van, de 24 años y originario de Myanmar, ha ganado siete peleas consecutivas y 10 de 11 desde que firmó con UFC, y pocas han sido más grandes que la del coestelar en la 11.ª parada de UFC en Newark.

El japonés Taira fracasó en su intento de convertirse en el primer peleador japonés en ser campeón de UFC.

UFC celebró su última cartelera importante antes de su función del 14 de junio en la Casa Blanca para homenajear al presidente Donald Trump.

La función está programada para el 80.º cumpleaños de Trump y como parte del 250.º aniversario de la nación. Trump, que con frecuencia asiste a grandes eventos de UFC, no estuvo presente la noche del sábado al Prudential Center.

En otras peleas destacadas de la cartelera principal, Sean Brady derrotó a Joaquin Buckley por decisión unánime; King Green estranguló a Jeremy Stephens, y Alexander Volkov derrotó a Waldo Cortes-Acosta por decisión unánime.

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FUENTE: AP