UE hace donación a Bolivia en el marco de visita de delegación en respaldo al gobierno de Paz

LA PAZ, Bolivia (AP) — La Unión Europea donó 10,4 millones de dólares para respaldar el gobierno del presidente centroderechista Rodrigo Paz, quien asumió en noviembre tras casi 20 años de gobiernos de izquierda, informó el Ministerio de Hidrocarburos el miércoles. Una misión de alto nivel del bloque arribó la víspera a la nación andina.

La UE es un socio estratégico de Bolivia desde los gobiernos del expresidente Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), durante los cuales financiaron programas para la lucha antidrogas, aunque en los últimos años se fueron enfriando las relaciones.

Paz ha intentado dar un giro en las relaciones diplomáticas y se ha acercado a Estados Unidos, país con el que también busca recomponer las relaciones. Bolivia para el mundo y el mundo para Bolivia es la política que promueve Paz con el objetivo de promover el comercio, las inversiones y apoyo financiero para sacar a la nación andina de la peor crisis económica en 40 años.

El gobierno consiguió la donación por parte de la UE con el fin de impulsar las energías renovables, indicó la cartera de Hidrocarburos en un comunicado, al día siguiente de la llegada de la nutrida delegación del bloque liderada por Félix Fernández-Shaw, director para América Latina y el Caribe de la Comisión Europea.

Fernández-Shaw señaló que el gobierno de Bolivia busca iniciar una nueva etapa en materia de energías renovables, entre otras medidas. “En ese marco, se busca traducir la planificación del Ministerio de Hidrocarburos y Energías en acciones concretas para atraer a empresas e inversiones europeas”, destacó.

El martes unas 70 personas, entre representantes institucionales y de 40 empresas europeas, participaron de una visita a las plantas experimentales de litio en el salar de Uyuni, en el sur de Bolivia. En ese salar están las reservas más importantes de litio del país.

El gobierno de Paz anunció la semana pasada que revisarán algunos acuerdos firmados por los anteriores gobiernos de izquierda con empresas de China y de Rusia para extraer litio, un energético que es utilizado en las baterías de litio.

FUENTE: AP

