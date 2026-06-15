Ucrania iniciará conversaciones para adhesión a la UE, iniciando reformas en medio de invasión rusa

De izquierda a derecha, el primer ministro finlandés Petteri Orpo, el presidente de Ucrania Volodymyr Zelenskyy y el primer ministro de Letonia Andris Kulbergs posan para una foto tras una rueda de prensa en la reunión de los países nórdicos y bálticos celebrada en Tallin, Estonia, el martes 9 de junio de 2026. (Foto AP/Sergei Grits) AP

El viceprimer ministro ucraniano Taras Kachka tenía previsto asistir a una llamada conferencia intergubernamental en Luxemburgo, para sostener conversaciones sobre un primer grupo de áreas de política que ayudarán a Kiev a alinearse con las leyes, normas y valores de la Unión Europea.

Ucrania considera la membresía en la Unión Europea como una “garantía de seguridad” para un futuro estable una vez que termine la guerra.

Su mejor garantía será la membresía en la OTAN, pero el gobierno del presidente Donald Trump insiste en que eso no puede ocurrir y otros se muestran recelosos de que se incorpore al tiempo que continúan los combates.

Moldavia también debía iniciar oficialmente sus conversaciones de adhesión. Rusia ha intentado durante mucho tiempo mantener al país dentro de su órbita, y el año pasado se le acusó de librar una importante campaña de desinformación impulsada por inteligencia artificial durante las elecciones.

Los países que esperan unirse a la Unión Europea deben completar negociaciones en 35 áreas de política, o capítulos, desde agricultura hasta fiscalidad y desde energía hasta comercio, un proceso que puede llevar años.

Se prevé que la reunión del lunes abra cinco capítulos clave —agrupados como “subgrupos”— que sustentan los valores y principios sobre los que se fundó el bloque, en particular el Estado de derecho, los derechos fundamentales y el funcionamiento de las instituciones democráticas.

Los capítulos son poder judicial y derechos fundamentales; justicia, libertad y seguridad; contratación pública; estadísticas; y control financiero. Este subgrupo es importante para algunos países de la Unión Europea que se preocupan por la capacidad y la disposición de Ucrania para combatir la corrupción.

El mes pasado, dos agencias nacionales que combaten la corrupción señalaron al exjefe de gabinete del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy como sospechoso oficial en una importante investigación por corrupción, pero indicaron que el mandatario ucraniano no estaba bajo sospecha en el caso.

Para algunos, cuanto antes, mejor

Las conversaciones llegan en un momento en que algunos países europeos han estado presionando para que Ucrania se incorpore al bloque lo antes posible. Consideran que Ucrania es vital para la seguridad de Europa y han ayudado a reforzar su ejército.

El mes pasado, el canciller alemán Friedrich Merz instó a los países que integran la Unión Europea a considerar ofrecer a Ucrania una “membresía asociada” para ayudar a dar nuevo impulso a las conversaciones destinadas a poner fin a más de cuatro años de guerra con Rusia.

Otros países —entre ellos Francia y los Países Bajos— han sugerido fórmulas alternativas para incorporar a Ucrania más rápidamente, pero sin los derechos de la membresía plena.

Pero funcionarios de la Unión Europea y otros países que esperan en la fila para unirse al bloque insisten en que debe ser un proceso basado en méritos que no conduzca a nada menos que la membresía plena.

La ministra de Relaciones Exteriores de Finlandia, Elina Valtonen, afirmó que completar todo el proceso de reformas es vital, y que la membresía no consiste simplemente en asegurarse una “tarjeta de club de la Unión Europea”.

Valtonen dijo a los periodistas en Luxemburgo, antes de la ceremonia, que lo que los ucranianos “realmente buscan es libertad, democracia y una economía de mercado transparente sin ninguna corrupción”.

Temores de otra Hungría

El proceso de adhesión de Ucrania estuvo durante mucho tiempo obstaculizado por Hungría, bajo el estridentemente nacionalista ex primer ministro Viktor Orbán, a quien se consideraba el aliado más fuerte de Rusia en Europa y una posible amenaza para el proyecto de la Unión Europea.

Orbán explotó de forma habitual las reglas de votación que exigen que los 27 países miembros se pongan de acuerdo sobre ciertas normas, sanciones e incluso declaraciones políticas. De hecho, se requiere unanimidad para que se abra cada capítulo de negociación y, luego, nuevamente para que se cierre.

La Comisión Europea congeló miles de millones de euros en fondos para Hungría en respuesta al retroceso democrático encabezado por Orbán, y persiste la preocupación por el daño que puede causarse cuando un gobierno descontento insiste en ejercer su veto.

“Tenemos que ser muy cautelosos en el futuro y asegurarnos de que estos sean países que realmente quieran formar parte de Europa y parte de la Unión Europea, y que estén dispuestos a trabajar con nosotros”, advirtió la ministra de Relaciones Exteriores de Suecia, Maria Malmer Stenergard.

“Para que la Unión Europea sea realmente fuerte, tenemos que asegurarnos de que esto no vuelva a ocurrir”, añadió.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP