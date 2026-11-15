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Ucrania dice que problemas con Starshield le están impidiendo interceptar drones rusos

KIEV (AP) — Las restricciones al sistema de comunicaciones satelitales Starshield de Ucrania están obstaculizando su capacidad para interceptar drones rusos, manifestó el presidente Volodymyr Zelenskyy el domingo.

Advirtió que las limitaciones del sistema, operado por SpaceX de Elon Musk, podrían debilitar las defensas en torno a la infraestructura energética de cara a los meses de invierno, cuando Moscú ha atacado repetidamente la red eléctrica.

Los drones interceptores de Ucrania siguen perdiendo contacto con sus operadores cuando vuelan a más de 161 km/h (100 mph) a lo largo de la línea del frente y sobre territorio ocupado por Rusia, lo que les impide alcanzar a los drones Shahed rusos, señaló Zelenskyy.

“Contamos con que se levanten estas restricciones", escribió Zelenskyy en redes sociales.

"La protección de vidas y de la infraestructura energética ucraniana antes del invierno depende de ello. Se ha instruido al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Defensa y a la Presidencia a trabajar estrechamente con la parte estadounidense y con SpaceX. Es importante estar del lado correcto de la historia. Necesitamos ayudar a Ucrania”.

Zelenskyy cuestionó el sábado si el problema era técnico y afirmó que las restricciones parecían haber sido impuestas por SpaceX pese a garantías previas del secretario de Estado Marco Rubio de que Starshield estaba más bajo control del gobierno de Estados Unidos.

Cortes tras ataque ruso a instalación eléctrica

Mientras tanto, un ataque ruso contra Chornomorsk, una ciudad portuaria en la región ucraniana de Odesa, hirió a seis personas y dañó infraestructura energética, informó el domingo en Telegram el jefe regional Oleh Kiper.

La explosión y la caída de escombros también dañaron un gasoducto y edificios residenciales cercanos, mientras que dos autos estacionados se incendiaron.

El atentado alcanzó una instalación operada por DTEK Odesa Electric Networks, lo que dejó temporalmente sin electricidad a unos 41.000 clientes, indicó Kiper.

Ataques aéreos rusos nocturnos contra la ciudad sureste de Zaporiyia hirieron a otras seis personas, incluido un niño de 2 años, informó el domingo el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.

Rusia lanzó más de 2.300 drones, 1.590 bombas aéreas guiadas y 15 misiles de varios tipos contra Ucrania durante la última semana, dijo Zelenskyy.

Ataque ucraniano mata a 1 en la región rusa de Rostov

Drones ucranianos dañaron dos subestaciones eléctricas en la región rusa de Rostov y mataron a un ingeniero jefe, informó el domingo el gobernador Yuri Slyusar.

Cuatro personas resultaron heridas cuando escombros de drones cayeron sobre sus autos, escribió Slyusar en redes sociales. Una quinta persona fue herida cuando los escombros impactaron una “instalación de producción” en la aldea de Troitskoye, agregó.

Las fuerzas ucranianas también atacaron la región rusa de Tatarstán, informaron funcionarios. Radmir Belyaev, alcalde de Nizhnekamsk, la tercera ciudad más grande de la región, dijo que un “ataque a gran escala y prolongado” dañó su zona industrial.

Seis personas resultaron heridas y el suministro de calefacción y agua caliente se interrumpió en partes de la ciudad, indicó.

El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que sus fuerzas derribaron 533 drones ucranianos durante la noche en 13 regiones rusas, la península ucraniana anexada de Crimea y los mares Negro y de Azov.

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La corresponsal Katie Marie Davies contribuyó con esta nota desde Manchester, Inglaterra.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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