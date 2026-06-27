Ucrania ataca una planta industrial en Volgogrado y dron ruso causa un muerto en Sumy

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Kiev ha intensificado sus ataques aéreos de largo alcance contra instalaciones militares y energéticas enemigas, con el objetivo de recortar los ingresos de Moscú para la guerra y hacer que la población rusa sienta las consecuencias de la invasión, que va ya por su quinto año.

En un mensaje en X, Zelenskyy indicó que misiles FP-5 Flamingo alcanzaron la instalación Titan-Barrikady en Volgogrado, en el suroeste de Rusia, que describió como un “importante complejo industrial” donde el Kremlin “produce sistemas de artillería y equipo militar especializado, incluyendo componentes para sistemas de lanzamiento de misiles”.

Según el Estado Mayor ucraniano, la instalación fabrica equipos para sistemas de misiles, incluidos lanzadores autopropulsados y vehículos de transporte y carga para el sistema Iskander-M, que, según apuntó, es “el que Rusia utiliza regularmente para atacar ciudades ucranianas”.

El gobernador de la región de Volgogrado, Andrei Bocharov, confirmó un ataque contra una empresa en el distrito Krasnooktyabrsky y señaló que 10 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un hospital. Bocharov indicó que las instalaciones de producción del lugar sufrieron daños, pero no identificó a la compañía propietaria.

El ataque se produjo un día después de que Ucrania lanzara lo que parecía ser una de sus mayores ofensivas con aviones no tripulados desde el inicio del conflicto. El gran ataque nocturno tuvo como objetivo una docena de regiones rusas, la Crimea ocupada por Rusia y los mares circundantes, informó el Ministerio de Defensa de Moscú el viernes, que señaló que sus defensas antiaéreas interceptaron 660 drones ucranianos.

Zelenskyy manifestó el jueves que había ordenado “una operación de influencia de 40 días” —que se cree significa una escalada de ataques— destinada a “obligar (a Rusia) a poner fin a la guerra” después de que los esfuerzos de paz de Estados Unidos del último año no produjeran ningún avance.

Por otra parte, un hombre de 66 años falleció durante la noche en la región ucraniana de Sumy luego de un ataque con drones rusos contra una vivienda particular en la zona, de acuerdo con el jefe provincial, Oleh Hryhorov. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP