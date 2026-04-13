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UCLA tiene una gran noche en el draft de la WNBA tras ganar el campeonato de la NCAA

NUEVA YORK (AP) — La fiesta aún no termina para las campeonas del baloncesto colegial de UCLA. Las Bruins están teniendo otra gran celebración en el draft de la WNBA.

La jugadora de UCLA Gabriela Jaquez posa con la comisionada de la WNBA Cathy Engelbert tras convertirse en la quinta seleccionada del draft por el Sky de Chicago el lunes 13 de abril del 2026. (AP Foto/Pamela Smith)
La jugadora de UCLA Gabriela Jaquez posa con la comisionada de la WNBA Cathy Engelbert tras convertirse en la quinta seleccionada del draft por el Sky de Chicago el lunes 13 de abril del 2026. (AP Foto/Pamela Smith) AP

Lauren Betts, Kiki Rice y la mexico-estadounidense Gabriela Jaquez se convirtieron en la selecciones 4, 5 y 6 la noche del lunes, apenas una semana después de ayudar a las Bruins a ganar su primer campeonato de la NCAA.

Betts, de 2,01 metros, fue seleccionada por las Mystics de Washington, antes de que Jaquez fuera elegida por el Sky de Chicago. El equipo de expansión, el Tempo de Toronto, convirtió a Rice en su primera selección del draft con la sexta elección.

Con la entrenadora Cori Close sentada al frente cerca de sus jugadoras, las Bruins siguieron teniendo motivos para ponerse de pie y aplaudir.

Betts comentó que no estaba sorprendida, tras ver lo duro que trabajaron sus compañeras.

“Este equipo es simplemente muy especial y sabíamos el tipo de jugadoras que teníamos en el equipo”, afirmó Betts, quien es una pívot All-American.

UCLA terminó con marca de 37-1 y esperaba hacer historia en la WNBA al convertirse en el primer equipo en tener a seis jugadoras seleccionadas en el draft.

Gianna Kneepkens y Angela Dugalic también fueron invitadas por la WNBA a la noche del draft, y Charlisse Leger-Walker se unió a sus compañeras en Nueva York.

Tennessee, en 1999 y nuevamente en 2008, tuvo a cinco jugadoras seleccionadas en el draft, al igual que Notre Dame en 2019 y Carolina del Sur en 2023.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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