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UCLA gana su primer campeonato nacional de la NCAA tras vencer 79-51 a South Carolina

PHOENIX (AP) — La misión está cumplida para UCLA.

Jugadoras de UCLA celebran el título nacional de baloncesto colegial femenino después de derrotar a South Carolina en el juego de campeonato nacional del Final Four de la NCAA, el domingo 5 de abril de 2026, en Phoenix. (AP Foto/Rick Scuteri)
Jugadoras de UCLA celebran el título nacional de baloncesto colegial femenino después de derrotar a South Carolina en el juego de campeonato nacional del Final Four de la NCAA, el domingo 5 de abril de 2026, en Phoenix. (AP Foto/Rick Scuteri) AP

La mexicana Gabriela Jaquez, Lauren Betts y el resto de las seniors de UCLA aseguraron el primer campeonato nacional de baloncesto femenino de la NCAA en la historia de la escuela, un objetivo que se fijaron después de perder en su primera Final Four la temporada pasada.

Jaquez, anotó 21 puntos, Betts sumó 16 y UCLA arrolló a South Carolina 79-51 el domingo en el partido por el título.

“Sabía que lo íbamos a lograr. Al llegar a UCLA todas nos propusimos una meta, y me imaginé este momento. Me lo imaginé tantas veces, y estoy tan, tan orgullosa. ... Llorar mucho, el confeti, todos los aficionados aquí para apoyarnos, mi familia aquí, significa todo. Celebrar con este grupo, ... estoy tan feliz”, afirmó Jaquez.

La victoria desigual, cerca del récord, completó el recorrido de las Bruins por el March Madness de este año. UCLA pasó por encima de sus rivales esta temporada y su única derrota llegó en noviembre, ante Texas, en un torneo de Acción de Gracias.

“Es inconmensurablemente más de lo que podría pedir o imaginar. Está más allá de mis sueños más descabellados”, señaló Cori Close, la entrenadora de UCLA.

UCLA (37-1) fue liderado por Betts y sus compañeras seniors y estudiantes de posgrado, como Jaquez, quien jugó los cuatro años con las Bruins. Jaquez también tuvo 10 rebotes y cinco asistencias frente a su hermano Jaime, quien juega para el Heat de Miami y viajó en avión para asistir al partido y ver a su alma mater ganar.

El grupo que la entrenadora Close armó mediante una combinación de compromisos de preparatoria y jugadoras del portal de transferencias coronó sus brillantes carreras con un campeonato, al anotar todos los puntos en el partido por el título.

“Conexión. Atención al detalle. Saben, las miré a los ojos antes en el vestuario, antes del partido, y les dije: ‘Estoy tan orgullosa de poder decir esto’”. “Porque todo el año hemos estado diciendo que el talento es nuestro piso, pero nuestro carácter determinará nuestro techo”, explicó Close.

El título es el primero de UCLA desde que ganó el campeonato AIAW de 1978, que era el torneo de postemporada del baloncesto femenino antes de que la NCAA tomara el control en 1982.

La derrota en el juego por el campeonato fue la segunda consecutiva para las Gamecocks, que ganaron el título en 2024. Dawn Staley y sus Gamecocks (36-4) serán favoritas para volver al escenario más grande del deporte con un grupo talentoso de jugadoras que se espera regresen, encabezadas por Joyce Edwards y Agot Makeer.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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