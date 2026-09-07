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Tyson Fury sugiere que la pelea con Joshua se cayó y reta a Usyk a una trilogía

LONDRES (AP) — Tyson Fury ha indicado que su esperada pelea con Anthony Joshua se canceló y, en su lugar, desafió a Oleksandr Usyk para completar una trilogía en noviembre.

ARCHIVO - Tyson Fury celebra tras derrotar a Mariusz Wach en un combate de caridad, el viernes 24 de julio de 2026, en Pattaya, Tailandia. (AP Foto/Sakchai Lalit)
ARCHIVO - Tyson Fury celebra tras derrotar a Mariusz Wach en un combate de caridad, el viernes 24 de julio de 2026, en Pattaya, Tailandia. (AP Foto/Sakchai Lalit) AP

Las negociaciones para la lucrativa pelea totalmente británica entre Fury y Joshua, los excampeones de peso pesado, se han prolongado sin una fecha ni una sede definidas, y con cuestiones financieras clave aún sin resolver.

En un video repleto de insultos y palabrotas en Instagram el domingo por la noche, Fury culpó a Joshua, lo calificó de “débil de mente” y sugirió que le faltaba el valor para aceptar la pelea. Fury afirmó que “esto solo me llevará a una pelea con Oleksandr Usyk”.

El ucraniano dejó vacantes sus tres títulos mundiales de peso pesado en junio y manifestó que quería una “última danza” antes de retirarse.

“La última vez te dieron las decisiones, bien por ti. Te deseo suerte; bueno, hagámoslo otra vez. Repitámoslo en noviembre. La pelota está ahora en tu cancha, Oleksandr”, dijo Fury. “¿Quieres pelear conmigo este año, 2026, o lo dejas? Avísame porque ahora estoy buscando un nuevo rival”.

Usyk (25-0) se convirtió en el primer campeón mundial indiscutido de peso pesado en 24 años cuando venció a Fury por decisión en mayo de 2024, y volvió a superar por puntos al británico en la revancha siete meses después.

Fury (36-2-1) y Joshua (30-4) ganaron ambos peleas de preparación en julio que se esperaba fueran el preludio de su combate, aunque Joshua estuvo cerca de una sorpresiva derrota cuando Kristian Prenga lo derribó dos veces.

Usyk también pareció lejos de su mejor nivel en su victoria por detención ante Rico Verhoeven, un kickboxer neerlandés que peleaba como boxeador apenas por segunda vez, en mayo.

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Vea aquí la cobertura deportiva completa de AP

FUENTE: AP

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