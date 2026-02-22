americateve

Tyrese Maxey anota 39 y los 76ers encestan 21 triples en triunfo 135-108 ante Timberwolves

MINNEAPOLIS (AP) — Tyrese Maxey anotó 39 puntos y repartió ocho asistencias, VJ Edgecombe encestó seis triples, la mayor cifra de su carrera, y terminó con 24 puntos, y los 76ers de Filadelfia vencieron la noche del domingo 135-108 a los Timberwolves de Minnesota para cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas— todas por dobles dígitos.

El guardia de los 76ers de Filadelfia, Tyrese Maxey (0), sube para lanzar ante el guardia de los Timberwolves de Minnesota, Anthony Edwards (5), durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el domingo 22 de febrero de 2026, en Minneapolis. (Foto AP/Stacy Bengs)
El guardia de los 76ers de Filadelfia, Tyrese Maxey (0), sube para lanzar ante el guardia de los Timberwolves de Minnesota, Anthony Edwards (5), durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el domingo 22 de febrero de 2026, en Minneapolis. (Foto AP/Stacy Bengs)

Maxey convirtió 16 de 28 tiros de campo y encestó cuatro de los 21 triples de Filadelfia. Quentin Grimes aportó 19 puntos, incluidos cinco triples, y siete asistencias. Kelly Oubre Jr. sumó 18 puntos y cuatro robos.

Los Sixers llegaban tras una derrota 126-111 la noche del sábado en Nueva Orleans y volvieron a estar sin el pívot Joel Embiid, quien se perdió su tercer partido consecutivo desde el receso del Juego de Estrellas debido a molestias en la espinilla derecha. Embiid también se perdió tres de los últimos cinco partidos antes del receso por molestias en la rodilla derecha.

Minnesota vio cortada su racha de tres victorias. Anthony Edwards anotó 19 de sus 28 puntos en la primera mitad para los Timberwolves. Jaden McDaniels añadió 19 y Julius Randle anotó 18.

Naz Ried (molestias en el hombro) no jugó por Minnesota, y Rudy Gobert cumplió una suspensión de un partido por acumular demasiadas faltas flagrantes. Gobert, cuatro veces Jugador Defensivo del Año de la NBA, será suspendido dos partidos por cada falta flagrante adicional esta temporada.

FUENTE: AP

