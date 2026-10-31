Tyrese Maxey anota 38 y los 76ers vencen 109-104 a Hornets sin LeBron ni Embiid

Compartir en:









El guardia de los Hornets de Charlotte, Grayson Allen (8), avanza ante la marca del guardia de los 76ers de Filadelfia, Anfernee Simons, durante la primera mitad de un partido de básquetbol de la NBA en Charlotte, Carolina del Norte, el sábado 31 de octubre de 2026. (Foto AP/Nell Redmond) AP

Jaylen Brown, cuya participación se consideraba una decisión de último momento, fue titular y terminó con 16 puntos para los 76ers.

La multitud con entradas agotadas de 19.533 personas en el Spectrum Center no pudo ver jugar a James ni a Embiid, ya que los 76ers dieron descanso a ambos jugadores una noche después de vencer a los Knicks en la NBA Cup.

Grayson Allen aportó 27 puntos desde la banca con 7 de 10 en triples para los Hornets, mientras que Brandon Miller añadió 24 puntos con cinco triples.

Los 76ers lanzaron para un 40% desde más allá del arco para sobreponerse a una noche de 15 de 23 desde la línea de tiros libres.

Los Hornets jugaron por segunda noche consecutiva sin el base Coby White (pantorrilla) ni con el escolta Kon Knueppel (isquiotibiales).

___

Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP FUENTE: AP

Compartir en:







