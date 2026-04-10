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Tyrese Maxey anota 32 y 76ers vencen a Pacers 105-94 para cortar racha de 3 derrotas

INDIANÁPOLIS (AP) — Tyrese Maxey anotó 32 puntos, Paul George sumó 21 y los 76ers de Filadelfia vencieron el viernes 105-94 a los Pacers de Indiana, para cortar una racha de tres derrotas.

Tyrese Maxey, de los 76ers de Filadelfia, conduce el balón frente a Taelon Peter, de los Pacers de Indiana, en el duelo del viernes 10 de abril de 2026 (AP Foto/Doug McSchooler)
Tyrese Maxey, de los 76ers de Filadelfia, conduce el balón frente a Taelon Peter, de los Pacers de Indiana, en el duelo del viernes 10 de abril de 2026 (AP Foto/Doug McSchooler) AP

VJ Edgecombe anotó 16 puntos, Kelly Oubre Jr. aportó 15 y Andre Drummond capturó 16 rebotes y consiguió 10 unidades por los Sixers (44-37), que conservaron su octavo puesto en la Conferencia Este con un partido por disputar.

Un año después de que llegaron al séptimo partido de las Finales de la NBA, los Pacers (19-62) tienen asegurado terminar con el segundo peor récord de la liga.

Jarace Walker encabezó a Indiana con 17 puntos, seguido por Quenton Jackson con 16 y Ethan Thompson con 15. Micah Potter terminó con 13 puntos y 10 rebotes.

El pívot de Filadelfia Joel Embiid, que promedia 27 puntos, fue sometido a una apendicectomía el jueves en Houston y recibió el alta del hospital el viernes. El entrenador Nick Nurse indicó que la cirugía salió bien, pero no hay un cronograma para el regreso de Embiid.

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FUENTE: AP

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