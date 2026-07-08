Tyler Tolbert, de los Reales, iguala récord de MLB con hits en 12 turnos seguidos

Tyler Tolbert, de los Reales de Kansas City, rompe su bate al conectar una pelota de foul durante la quinta entrada de un partido de béisbol contra los Mets de Nueva York, el martes 7 de julio de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Adam Hunger) AP

Su lugar en los libros de récords probablemente durará mucho más.

El jardinero de los Reales de Kansas City, por lo general un especialista defensivo y corredor emergente, empató un récord de las Grandes Ligas con hits en 12 apariciones consecutivas al plato, al alcanzar la marca con un sencillo dentro del cuadro ante los Mets de Nueva York para su quinto hit en la alocada victoria de remontadas del martes por 16-12.

Bateando noveno, el jardinero derecho conectó un jonrón de dos carreras en la segunda entrada y pegó sencillos en la cuarta, quinta, sexta y séptima. Los últimos tres hits de Tolbert fueron imparables dentro del cuadro.

Tolbert igualó el récord establecido por Johnny Kling, de Chicago, en 1902, y que Walt Dropo, de los Tigres de Detroit, empató en 1952. El bate que usó Tolbert será enviado al Salón de la Fama en Cooperstown, Nueva York.

“De verdad me quedo sin palabras, sinceramente. No lo sé. Todavía no me cae el veinte, para ser honesto”, manifestó Tolbert.

Con la oportunidad de romper el récord, Tolbert finalmente fue retirado en la novena con un elevado al jardín derecho ante A.J. Minter para terminar de 6-5.

“Es un buen lanzador y cortó la racha. Lo único que puedo hacer es sonreír. Estoy agradecido por el camino recorrido y por la oportunidad”, explicó Tolbert.

Los remanentes de la asistencia anunciada de 32.734 personas le dieron a Tolbert una ovación, y sus compañeros aplaudieron mientras se reunían en el escalón superior de su dugout. Tras el juego, los Reales celebraron a Tolbert con un brindis de champaña en el vestuario de visitantes.

“Es agradable — supongo que todos estaban al tanto, sabiendo lo que estaba pasando. Agradecí que los aficionados me apoyaran y me animaran, tratando de conseguir el siguiente. Cuando estaba en el círculo de espera, me decían: ‘Ve por otro. Ve por otro’", señaló Tolbert.

“Más importante aún, mis compañeros, hombre, estaban concentrados”, añadió Tolbert. “Simplemente increíble. Miras al dugout y todos están sonriendo. A mí también me saca una sonrisa”.

Tolbert, listado con una estatura de 5 pies y 10 pulgadas, fue seleccionado por los Reales en la decimotercera ronda del draft de 2019 y se robó al menos 48 bases en cada temporada de ligas menores de 2021 a 2025 antes de debutar en las mayores el 31 de marzo de 2025.

“No podría estar más orgulloso de él, por la manera en que compite. Su esfuerzo, energía, actitud — levanta a todos todos los días. Y que él consiga esos reconocimientos individuales es realmente especial. La forma en que los muchachos lo celebraron ahí mismo fue muy buena”, afirmó Matt Quatraro, mánager de los Reales.

Tolbert llegó al sábado con promedio de bateo de .247 en su carrera, con un jonrón, siete carreras impulsadas y 28 bases robadas en 91 juegos de Grandes Ligas, cuando se fue de 2-2 contra Filadelfia antes de ser reemplazado por un bateador emergente. Luego fue titular como campocorto el lunes y se fue de 5-5 con un jonrón, el primero de la temporada.

“Es una chispa. Me alegra que pueda encontrar algo de éxito y turnos consistentes. Ahora se va a Cooperstown”. dijo Nick Loftin, su compañero.

Tolbert es el primer pelotero con juegos consecutivos de cinco hits desde el miembro del Salón de la Fama, el puertorriqueño Roberto Clemente, quien logró la hazaña el 22 y 23 de agosto de 1970.

“Siempre es bueno ver que tu trabajo duro da frutos. Pero, como dije, de vuelta al trabajo (el miércoles). Esa es mi mentalidad”, expresó Tolbert.

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FUENTE: AP