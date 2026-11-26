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Tyler Bass, pateador de los Bills de Buffalo, convierte un gol de campo ante los Chiefs de Kansas City el jueves 26 de noviembre de 2026, Día de Acción de Gracias (AP Foto/Matt Rourke) AP

James Cook acumuló 117 yardas por tierra y anotó con un acarreo de 5 yardas. Bass también convirtió un gol de campo de 54 yardas en este duelo defensivo.

El aguardado duelo ofensivo entre Josh Allen, de Buffalo, y Patrick Mahomes, de Kansas City —dos de los mejores mariscales de campo de la NFL—, así como entre sus potentes ofensivas, no llegó a materializarse, en medio de las condiciones meteorológicas adversas.

Allen terminó con 10 pases completos en 21 intentos para 81 yardas y dos intercepciones —ambas dentro de la yarda 20 de Kansas City. Mahomes finalizó con 16 completos en 29 envíos para 174 yardas.

Buffalo ha ganado siete duelos seguidos e igualó su mejor inicio de temporada desde 1991.

Emmett Johnson sumó 72 yardas por tierra y anotó con un acarreo de 1 yarda por los Chiefs (8-3).

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Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP FUENTE: AP