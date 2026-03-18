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Ty Jerome guía la victoria 125-118 de los Grizzlies ante Nuggets

MEMPHIS, Tennessee, EE.UU. (AP) — Ty Jerome aportó 21 puntos, nueve rebotes y nueve asistencias, y los Grizzlies de Memphis rompieron su racha de ocho derrotas consecutivas con una victoria el miércoles por 125-118 sobre los Nuggets de Denver.

El base de los Grizzlies de Memphis DeJon Jarreau salta con el balón para anotar frente al alero de los Nuggets de Denver Cameron Johnson el miércoles 18 de marzo del 2026. (AP Foto/Brandon Dill)
El base de los Grizzlies de Memphis DeJon Jarreau salta con el balón para anotar frente al alero de los Nuggets de Denver Cameron Johnson el miércoles 18 de marzo del 2026. (AP Foto/Brandon Dill) AP

Olivier-Maxence Prosper anotó 19 unidades y GG Jackson sumó 16 para unos Grizzlies (24-44) mermados por lesiones, que tienen marca de 4-15 en sus últimos 19 partidos tras ganar por primera vez desde el primero de marzo en Indiana.

Cedric Coward contribuyó con 15 puntos y siete rebotes. Taylor Hendricks anotó 13 saliendo desde la banca y logró seis de los 12 robos de Memphis, mientras que los Nuggets (42-28) cometieron 19 pérdidas de balón en la reprogramación de un partido pospuesto el 25 de enero por el mal tiempo.

Nikola Jokic registró 29 tantos, 14 rebotes y nueve asistencias para Denver, quedándose a las puertas de su sexto triple-doble en los últimos ocho partidos.

Christian Braun encestó 26 puntos y Cameron Johnson añadió 20. Denver, que comenzó la noche unos puntos porcentuales por detrás de Houston en la lucha por el quinto puesto de la Conferencia Oeste, quedó a un partido del Minnesota.

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FUENTE: AP

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