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El guardia de los Grizzlies de Memphis, Ty Jerome, izquierda, y el alero Kris Murray, derecha, disputan el balón con el alero de los Hornets de Charlotte, Moussa Diabate (14), durante la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA en Charlotte, Carolina del Norte, el lunes 23 de noviembre de 2026. (Foto AP/Nell Redmond) AP

Cam Spencer sumó 24 puntos y Cedric Coward aportó 16 puntos y nueve rebotes para los Grizzlies, que limitaron a los Hornets a un 40% de acierto en tiros de campo.

El novato Christian Anderson lideró a los Hornets con un récord personal de 25 puntos, con 6 de 8 en triples. Naz Reid añadió 24 puntos, Coby White anotó 21 y Brandon Miller tuvo 20 para Charlotte.

Los Hornets estuvieron abajo por doble dígito durante la mayor parte del último cuarto e intentaron una reacción tardía, pero dos tiros en suspensión de White dieron en el aro y salieron. Esa ha sido una tendencia en las últimas semanas, ya que a Charlotte le ha costado encestar tiros de campo.

Memphis había ganado cinco seguidos antes de caer 104-95 en Minnesota la noche del sábado.

Los Grizzlies estuvieron perfectos desde la línea de tiros libres, con 24 de 24, y Spencer acertó 11 de 11.

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Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP FUENTE: AP