Tusk dice que Polonia ya sospechaba que Hungría le informaba a Rusia sobre las reuniones de la UE

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ARCHIVO - El primer ministro polaco, Donald Tusk, habla con los medios de comunicación a su llegada a la cumbre de la UE, el jueves 18 de diciembre de 2025, en Bruselas. (AP Foto/Geert Vanden Wijngaert, archivo) AP

El periódico, que citó a varios funcionarios europeos de seguridad en funciones y anteriores, concluyó que el gobierno húngaro del presidente Viktor Orbán lleva mucho tiempo ofreciéndole a Moscú acceso a discusiones delicadas de la UE.

El ministro húngaro de Relaciones Exteriores, Péter Szijjártó, llama con regularidad durante los recesos de las reuniones del Consejo del bloque europeo para proporcionarle a su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, “informes directos sobre lo que se discutió” y posibles soluciones, según el reportaje del Post.

“La noticia de que la gente de Orbán le informa a Moscú sobre las reuniones del Consejo de la Unión Europea con todo detalle no debería sorprender a nadie", escribió Tusk en la red social X. "Desde hace mucho tiempo albergamos sospechas de eso. Esa es una de las razones por las que sólo tomo la palabra cuando es estrictamente necesario y digo sólo lo necesario”.

En la misma red social, Szijjártó calificó los comentarios de Tusk de “noticias falsas”.

“Noticias falsas como siempre. Estás diciendo mentiras para apoyar al partido Tisza con el fin de tener un gobierno títere en Hungría partidario de la guerra. ¡No lo conseguirás!”, manifestó.

Tisza es el principal partido húngaro de oposición, y actualmente encabeza las encuestas cuando faltan tres semanas para las elecciones parlamentarias. Las relaciones entre Polonia y Hungría han sido tensas debido al bloqueo por parte de Budapest a la ayuda de la UE a Ucrania, y a sus estrechos vínculos con Rusia.

——- Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP