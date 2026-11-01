Turquía traslada al líder kurdo Ocalan a otra zona de una isla prisión siguiendo acuerdo de paz

ARCHIVO - Jóvenes sostienen una foto de Abdullah Ocalan, el encarcelado líder del grupo armado kurdo PKK en Diyarbakir, Turquía, el 27 de febrero de 2025. (AP Foto/Metin Yoksu, Archivo) AP

Mejorar las condiciones carcelarias de Abdullah Ocalan, quien encabeza el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, o PKK, ha sido una exigencia clave de los kurdos en el proceso por terminar el conflicto de 42 años entre el grupo armado y las autoridades turcas.

Ocalan lleva preso en un centro penitenciario en la isla de Imrali, en el mar de Mármara —que conecta el mar Negro con el mar Egeo—, desde que fue capturado en 1999.

Mithat Sancar, el funcionario kurdo, confirmó el traslado de Ocalan en una entrevista con Medya Haber TV el sábado, sin aportar más detalles.

No confirmó que la sección recién construida de la prisión tenga mejores condiciones de alojamiento, aunque sus declaraciones parecieron indicarlo.

Sancar, legislador del partido prokurdo DEM, también pidió que se acelere el proceso de paz y señaló que llevaba “en pausa” los últimos dos meses.

El traslado de Ocalan a la nueva instalación, afirmó, “hace necesaria una aceleración del proceso (de paz)”.

Sancar forma parte de un grupo de políticos del Partido DEM que han visitado regularmente a Ocalan desde que el líder armado instó al PKK a disolverse y desarmarse en febrero de 2025. Ocalan sigue siendo una figura influyente entre los kurdos y se le considera clave para impulsar el proceso de paz.

Tres meses después, el PKK anunció que depondría las armas y pondría fin a las hostilidades. Eso llevó al parlamento turco a aprobar en agosto una legislación que ofrecía un indulto condicionado a miles de combatientes del PKK, que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, promulgó después.

Decenas de miles de personas han muerto en el conflicto con el PKK —designado organización terrorista por Turquía, Estados Unidos y la Unión Europea desde 1984.

Sancar subrayó que Ocalan, quien cofundó el PKK en la década de 1970, debe coordinar las negociaciones de paz.

“El proceso no puede avanzar con expectativas y exigencias unilaterales”, expresó, en referencia al gobierno turco, y añadió que este “necesita alejarse de su postura insistente y rígida”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP