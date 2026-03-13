Tudor dice que algunos jugadores del Tottenham "no pueden" con la presión del descenso

Antonin Kinsky (31), arquero de Tottenham, es consolado por defensor argentino Cristian Romero, durante el partido contra el Atlético de Madrid por los octavos de final de la Liga de Campeones, el martes 10 de marzo de 2026, en Madrid. (AP Foto/José Bretón) AP

Presente de forma ininterrumpida en la máxima categoría de Inglaterra desde la década de 1970, los Spurs están apenas un punto por encima de los tres últimos con nueve partidos por disputar. No han ganado en sus últimos 11 encuentros de la Premier, una racha que se remonta al año pasado.

El equipo también sigue conmocionado por la goleada 5-2 que le propinó el Atlético de Madrid en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, durante el cual Tudor sustituyó al portero Antonin Kinsky a los 17 minutos por cometer dos errores que derivaron en goles.

Tras el partido, el defensor del Tottenham Micky van de Ven afirmó que fue un periodo “realmente, realmente horrible” y que dejó de revisar su teléfono.

“Algunos de ellos no pueden manejarlo, seguro”, manifestó Tudor en una conferencia de prensa el viernes, antes de la visita el domingo a Liverpool por la liga. “A algunos llegas y puedes ayudarlos.

“Así que a veces no puedes hacer nada, pero la mayoría de las veces puedes hacer incluso pequeños cambios, pequeñas ayudas. Pero también lo que siempre me gusta decirles a los jugadores es: ‘No sean la víctima’”, añadió.

El propio Tudor está bajo mucha presión después de iniciar su etapa interina con cuatro derrotas consecutivas. Les lanzó un reto a sus jugadores al decir: “Pueden llorar o pueden pelear”.

“La botella siempre está medio vacía o medio llena”, expresó Tudor. “Aquí no hay nada lleno. Hay muchas cosas vacías.

“Creo que los jugadores asumirán este reto como una oportunidad. Nos levantamos con el valor de cambiar las cosas después de este periodo: se convertirán en mejores personas y mejores jugadores”, apuntó.

Lista de ausencias en aumento

A los problemas de Tudor se suma una lista de ausentes que crece semana a semana.

Además de las lesiones de jugadores clave como James Maddison, Dejan Kulusevski, Mohammed Kudus y Rodrigo Bentancur, van de Ven está suspendido, mientras que Cristian Romero y Joao Palhinha se perderán el viaje a Anfield al seguir los protocolos por conmoción cerebral tras chocar cabezas contra el Atlético.

Tudor señaló el viernes que Yves Bissouma también se ha sumado a la lista de lesionados.

Vicario regresa como arquero

Tudor indicó que Guglielmo Vicario volvería como portero en Liverpool después de haber sido relegado a la blanca ante el Atlético.

Aun así, el entrenador croata sostuvo que Kinsky jugará partidos esta temporada “seguro”, pese a su actuación de pesadilla en Madrid.

“Regresó al día siguiente y estuvo muy bien en el entrenamiento”, comentó Tudor. “Tiene fortaleza y calidad. Por delante tiene una muy buena carrera”.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP