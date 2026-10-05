Tuchel insiste en no arriesgar el físico: Konsa y Scott, bajas de Inglaterra

El técnico de Inglaterra Thomas Tuchel durante una rueda de prensa, el lunes 5 de octubre de 2026, en Londres. (John Walton/PA vía AP, Pool) AP

“Solo puedo asegurarle a todo el mundo que los cuidamos de la mejor manera posible, que el bienestar del jugador y la salud del jugador son la prioridad número 1”, dijo Tuchel en lo que pareció ser un mensaje para los clubes a los que han regresado los lesionados.

Scott, quien fue titular por primera vez con Inglaterra en la victoria 7-0 sobre Croacia el sábado, tiene una lesión en el muslo y podría estar de baja hasta ocho semanas. La situación ha dejado descontento a Bournemouth, su club, antes de una cargada racha de partidos durante el próximo mes, informó el Daily Telegraph.

Konsa, según explicó Tuchel, ha estado manejando una “molestia” que el defensor del Arsenal ya sentía cuando llegó a la concentración hace dos semanas, y desde entonces ha sufrido una segunda lesión.

Ambos quedaron descartados para el cuarto y último partido de la Liga de Naciones de Inglaterra en este periodo internacional extendido, en casa ante la República Checa el martes.

“Creo que durante dos semanas y media los jugadores son nuestros”, dijo Tuchel. "Y así como confiamos en que los clubes pongan la salud de los jugadores por delante, creo que los clubes tienen que confiar en que nosotros ponemos la salud de los jugadores por delante”.

Nico O’Reilly, lateral izquierdo del Manchester City, ya había tenido que abandonar anteriormente la convocatoria de Inglaterra por una lesión en medio de la concentración. Tino Livramento, Kobbie Mainoo, Cole Palmer, Marcus Rashford y Declan Rice se bajaron de los compromisos internacionales tras la última jornada de la Liga Premier, antes de que la selección de Inglaterra se reuniera por primera vez.

Tuchel enumeró las razones que podrían explicar algunas de las lesiones sufridas por sus jugadores y quizá por otros en Europa. Kylian Mbappé (Francia), Kai Havertz (Alemania) y Ferran Torres (España) son ejemplos de figuras que han regresado a sus clubes con problemas físicos en las últimas semanas, mientras que a Erling Haaland se le vio renqueante el domingo mientras jugaba con Noruega y pidió ser sustituido.

“Está en la naturaleza de esto: quizá un nuevo estilo de entrenamiento, nuevos horarios de entrenamiento, canchas diferentes, mucho viaje, posiciones distintas para jugar, un estilo de juego diferente", comentó Tuchel. "Eso simplemente aumenta el riesgo de lesión”.

Tuchel tiene la conciencia tranquila con respecto a Scott

Una ausencia prolongada de Scott sería un golpe enorme para Bournemouth, que está a punto de iniciar la primera campaña europea de su historia tras clasificarse a la Liga Europa y tiene programado disputar nueve partidos en un mes antes de la próxima pausa internacional, programada para mediados de noviembre.

Tuchel señaló que Scott tuvo una “ligera molestia” durante el partido contra Croacia, pero no quiso salir y no se sintió lesionado después del encuentro ni al día siguiente, cuando se sometió a un escaneo.

“Puedo entender al 100% que Bournemouth esté molesto y triste porque pierde a un jugador clave", señaló Tuchel. "Solo puedo decir que, desde el momento en que tomamos la decisión de dejarlo jugar, no había absolutamente ningún riesgo que fuera evidente para mí o para nuestro personal físico de que existiera riesgo de lesión”.

Kane listo para igualar el récord de partidos

El capitán Harry Kane, si entra al campo, disputará su partido número 125 con su país, con lo que igualará el récord histórico de internacionalidades del exarquero Peter Shilton.

Kane tiene el récord nacional con 89 goles en 124 partidos con Inglaterra. Son 36 goles más que Wayne Rooney, quien ocupa el segundo lugar en la lista de goleadores.

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FUENTE: AP