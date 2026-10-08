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Tsitsipas avanza en el Masters de Shanghái y Hurkacz espera a Djokovic

SHANGHAI (AP) — Stefanos Tsitsipas venció el jueves por 6-3, 7-5 al jugador procedente de la fase previa Kimmer Coppejans en la primera ronda del Masters de Shanghai, y continuó el lento ascenso del dos veces finalist de Grand Slam de regreso en el ranking de la ATP.

El griego Stefanos Tsitsipas saca ante el austriaco Dominic Thiem en la primera ronda del torneo individual de Wimbledon el martes 4 de julio del 2023. (AP Foto/Alastair Grant)
El griego Stefanos Tsitsipas saca ante el austriaco Dominic Thiem en la primera ronda del torneo individual de Wimbledon el martes 4 de julio del 2023. (AP Foto/Alastair Grant) AP

Tsitsipas llegó a ser el número 3 del mundo en 2021. La semana pasada perdió en la fase de clasificación del Abierto de Japón. Y semanas antes cayó en la cuarta ronda del Abierto de Estados Unidos ante Ben Shelton, quien llegó a la final.

Tsitsipas se desplomó hasta el 87mo puesto del mundo a mitad del año y ha remontado hasta el 43. Su próximo rival será Luciano Darderi (18).

El polaco Hubert Hurkacz conectó 19 aces en una victoria por 6-3, 7-6 (4) ante James Duckworth y ahora enfrentará al décimo preclasificado Djokovic, quien ganó el Abierto de China el martes para lograr el 102mo título de su carrera.

Bernard Tomic, ex número 16 del mundo cuyo ranking llegó a bajar hasta el 825 hace cuatro años, se clasificó para el cuadro principal de un ATP 1.000 por primera vez en siete años. Perdió su partido de primera ronda ante Matteo Arnaldi por 6-3, 6-1.

Los principales preclasificados, incluidos Djokovic, el campeón del Abierto de Estados Unidos Alexander Zverev y el tercero del ranking Carlos Alcaraz, recibieron pases directos a la segunda ronda y tienen previsto jugar hasta el fin de semana o después.

El número 1 Jannik Sinner se retiró de Shanghái esta semana cuando anunció que se tomará el resto de 2026 debido a una lesión en la rodilla derecha.

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