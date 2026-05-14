Trump y funcionarios encabezan encuentro de oración criticado por promover el nacionalismo cristiano

El presidente Donald Trump habla durante el Desayuno Nacional de Oración, en el Capitolio, en Washington, el 6 de febrero de 2025. (Foto AP/Evan Vucci, archivo) AP

Pero algunos críticos califican el evento Rededicate 250 como un intento de “secuestrar” la historia de Estados Unidos con una narrativa falsa de nacionalismo cristiano, una que, según afirman, fusiona las identidades estadounidense y cristiana y amenaza la separación constitucional entre Iglesia y Estado .

El programa, que durará todo el día, está siendo organizado por una organización sin fines de lucro llamada Freedom 250. Su sitio web lo describe como una alianza público-privada que “lidera la programación presidencial para el 250 aniversario de Estados Unidos”, que culmina con el aniversario de la Declaración de Independencia el 4 de julio.

Demócratas en el Congreso han cuestionado la estructura y las finanzas de la organización, que consideran una maniobra controlada por Trump para eludir a una comisión separada creada por el Congreso hace una década para preparar los eventos del semiquincentenario.

Los organizadores esperan que miles de personas asistan a Rededicate 250, que incluirá música de adoración, oraciones y discursos de jefes de gabinete y otros funcionarios republicanos, junto con líderes religiosos y otras personas. Trump y otros oradores se dirigirán al público por video, mientras que otros hablarán en persona. Entre los participantes programados figuran el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana.

“Nuestros fundadores conocían dos verdades simples”, afirmó Hegseth en un video promocional del evento que incluye un montaje de secretarios del gabinete.

“Nuestros derechos no provienen del gobierno, provienen de Dios. Y una nación solo es tan fuerte como su fe”, añadió Hegseth, cuyo uso de retórica cristiana para justificar la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y en otros ámbitos oficiales ha suscitado escrutinio.

Otro video promocional de Rededicate 250 mezcla diversas imágenes cristianas y estadounidenses —escenas de una cruz colocada sobre una bandera estadounidense, un coro con túnicas, personas levantando las manos en adoración— junto con una breve escena de un hombre rezando mientras lleva una kipá judía. Se escuchan voces de predicadores destacados; uno proclama: “La fe en Dios es el valor que más moldeó a Estados Unidos”.

Entre los líderes religiosos del programa de Rededicate 250 hay varios cristianos que desde hace tiempo apoyan a Trump, entre ellos el evangelista Franklin Graham y los pastores Paula White-Cain, quien dirige la Oficina de Fe de la Casa Blanca; Robert Jeffress; y Samuel Rodriguez. También están programados el cardenal Timothy Dolan y el obispo Robert Barron, así como el rabino judío ortodoxo Meir Soloveichik, el único líder religioso del programa que representa una fe no cristiana.

Entre los músicos del programa figura el artista cristiano contemporáneo Chris Tomlin, ganador de un Grammy.

Algunos participantes destacados presentan Rededicate 250 como una reunión cristiana.

“Creo que es un momento en el que el Cuerpo de Cristo, la iglesia, se reúne y declarará con valentía que Estados Unidos todavía necesita a Dios”, expresó el pastor de Georgia Jentezen Franklin en un video publicado en X. “Esta es una oportunidad para que los creyentes se mantengan unidos como una nación bajo Dios... Me honra que me hayan pedido hablar y compartir el Evangelio”.

Johnson señaló que el evento llega 250 años después de que el Congreso declaró el 17 de mayo de 1776 como un “día de Humillación, Ayuno y Oración” en favor de la causa revolucionaria.

Críticos dicen que el evento fue “secuestrado” por el nacionalismo cristiano

Los críticos sostienen que Rededicate 250 se perfila para promover el nacionalismo cristiano, cuyos adherentes suelen creer que Estados Unidos fue fundado como —y debería ser— una nación cristiana.

“Lo que debería ser una celebración ampliamente unificadora ha sido secuestrada políticamente y envuelta en esta narrativa MAGA que intenta reescribir nuestra historia y promover la agenda del presidente”, manifestó el representante Jared Huffman, en referencia al movimiento “Make America Great Again” de Trump.

Huffman afirmó que el movimiento borra la diversidad de las poblaciones religiosas y no religiosas de Estados Unidos a lo largo de su historia y amenaza las protecciones constitucionales contra una religión establecida por el gobierno.

El evento “haría que los fundadores se revolcaran en sus tumbas”, dijo Huffman, demócrata de California y copresidente del Caucus de Librepensamiento del Congreso, que enfatiza la separación entre Iglesia y Estado.

“Han definido de manera estrecha lo que significa tanto ser estadounidense como ser cristiano, y están envolviendo eso en la sanción oficial del gobierno estadounidense”, sostuvo Huffman.

Indicó que se trata de un movimiento que no habla por todos los cristianos, y mencionó los recientes roces de Trump con el papa León XIV.

Cristianos conservadores celebran múltiples iniciativas de Trump

El evento Rededicate 250 ocurre en paralelo con otras iniciativas de la Casa Blanca que apelan a la base leal de Trump de cristianos conservadores, en particular protestantes evangélicos blancos.

Varios participantes —incluidos Graham, White-Cain, Dolan, Barron y Soloveichik— también integran la Comisión de Libertad Religiosa. Ese panel, designado por Trump, está preparando un informe con sus conclusiones tras un año de audiencias, muchas de las cuales se centraron en agravios de cristianos conservadores y de la política de derecha. Su presidente, el vicegobernador de Texas, Dan Patrick, republicano, niega repetidamente que la Constitución establezca una separación entre Iglesia y Estado.

Varios participantes de Rededicate 250 se unieron al propio Trump en un maratón de lectura de la Biblia.

Y un grupo de trabajo separado de la administración Trump alegó recientemente discriminación contra los cristianos durante el gobierno del presidente demócrata Joe Biden, un informe que grupos progresistas criticaron como “activismo disfrazado de investigación”.

Ese informe sostuvo que tal sesgo derivó en fuertes multas impuestas a dos universidades cristianas: Grand Canyon University por supuestamente engañar a miles de estudiantes sobre los costos de los programas, una decisión que luego fue revertida, y Liberty University por su manejo de estadísticas de criminalidad y casos de agresión sexual. Coros de ambas universidades actuarán en Rededicate 250.

Creencias sobre la condición de nación cristiana

Aproximadamente 2 de cada 10 adultos en Estados Unidos y casi una cuarta parte de los republicanos dijeron que el gobierno federal debería declarar el cristianismo como la religión oficial, según una encuesta del Pew Research Center realizada en abril.

Un 43% dijo que el gobierno no debería hacerlo, pero sí promover valores cristianos, mientras que un 38% afirmó que no debería hacer ninguna de las dos cosas. El informe indicó que el 13% de los adultos en Estados Unidos y el 18% de los republicanos dijeron que el gobierno debería dejar de hacer cumplir la separación entre Iglesia y Estado.

Los historiadores coinciden en general en que las creencias religiosas de los fundadores variaban, que la Constitución no establece una religión oficial y que estuvo influida de manera significativa por pensadores de la Ilustración.

La Freedom From Religion Foundation, que aboga por una separación estricta entre Iglesia y Estado, espera realizar una manifestación en otro lugar de Washington el día del mitin.

“Esto es el gobierno organizando un evento nacionalista cristiano”, afirmó Annie Laurie Gaylor, copresidenta de la fundación. “Aunque esté aceptando dinero privado para ello, igual lo está organizando. Es indignante”.

Brian Kaylor, pastor bautista y presidente y editor en jefe de Word&Way, un sitio progresista que cubre fe y política, señaló que, si bien el Congreso Continental sí convocó a un día de oración, los fundadores redactaron la Constitución para impedir el establecimiento de una religión. Dos presidentes, Thomas Jefferson y James Madison, consideraban que esos actos oficiales eran perjudiciales para la religión, escribió.

El evento “simplemente no representa el tipo de nación que los fundadores decidieron crear después”, escribió Kaylor.

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La cobertura de religión de The Associated Press recibe apoyo mediante la colaboración de AP con The Conversation US, con financiamiento de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP