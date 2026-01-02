americateve

Trump y alto cargo de seguridad de Teherán intercambian amenazas por protestas en Irán

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y un alto funcionario de seguridad iraní intercambiaron amenazas el viernes mientras las crecientes protestas económicas se extendían por la República Islámica, elevando aún más la tensión entre Washington y Teherán de que el Pentágono bombardeó instalaciones nucleares de Irán en junio.

Esta combinación de imágenes muestra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Mar-a-Lago, el 29 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida, y al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani en Beirut, Líbano, el 13 de agosto de 2025. (AP Foto/Alex Brandon, Bilal Hussein)
Trump escribió un mensaje en su plataforma Truth Social en el que advirtió a Irán de que si "mata violentamente a manifestantes pacíficos", Estados Unidos "acudirá a su rescate". Al menos siete personas han fallecido hasta el momento en la violencia que rodea a las movilizaciones.

"Estamos listos y preparados para actuar", escribió Trump, sin dar más detalles.

Poco después, Ali Larijani, expresidente del Parlamento que funge como secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, aseveró en la red social X que Israel y Estados Unidos estaban avivando las protestas. No ofreció evidencias que respaldasen una acusación repetida por las autoridades iraníes durante los años de protestas que sacudieron el país.

“Trump debería saber que la intervención de Estados Unidos en el problema interno se traduce en caos en toda la región y en la destrucción de los intereses estadounidenses”, escribió Larijani en X, una plataforma bloqueada por el gobierno iraní. Estados Unidos debería saber que Trump inició el intervencionismo, agregó señalando que "Deberían cuidar de sus propios soldados".

Las declaraciones de Larijani podrían referirse a la amplia presencia militar de la Casa Blanca en la región. Irán atacó en junio la Base Aérea de Al Udeid, en Qatar, después del operativo estadounidense contra tres instalaciones nucleares.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

