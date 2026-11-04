Trump sopesa su próximo paso en guerra con Irán que contribuyó a las derrotas republicanas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con periodistas durante una visita a las obras del salón de baile de la Casa Blanca, el miércoles 4 de noviembre de 2026 en Washington. (AP Foto/Alex Brandon) AP

Durante semanas, Trump ha amenazado con volver a un bombardeo a gran escala contra Irán una vez que las elecciones en Estados Unidos quedaran atrás si Teherán no llegaba a un acuerdo en términos aceptables para él.

En sus primeros comentarios el miércoles tras la contundente victoria electoral de los demócratas —una ola impulsada en parte por el descontento del electorado estadounidense con la guerra—, Trump coincidió en gran medida con el vicepresidente JD Vance, quien reflexionó públicamente sobre que la guerra fue una catástrofe para los republicanos.

“En gran medida es cierto porque hizo subir un poco la gasolina”, afirmó Trump. Aun así, se reafirmó en su decisión de iniciar el conflicto pese a su alto costo político. “Al mismo tiempo, si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría de nuevo”, agregó.

Los ataques, y los contraataques, han causado decenas de miles de millones de dólares en daños en la región. Y el conflicto ha llegado al bolsillo de las familias de todo el mundo con precios elevados de la gasolina y costos en aumento en prácticamente todos los sectores.

Ahora, mientras Trump sopesa su próximo movimiento, lo que está en juego no podría ser mayor para Irán, Oriente Medio y la economía global en general.

Aunque el petróleo vuelve a fluir desde el estrecho de Ormuz con la ayuda de escoltas de la Marina de Estados Unidos para petroleros internacionales, el conflicto se ha extendido al mar Rojo, donde rebeldes hutíes respaldados por Irán combaten con una coalición liderada por Arabia Saudí.

La situación en el mar Rojo sigue siendo particularmente volátil. Los hutíes están atacando a civiles yemeníes y a infraestructura saudí, y buscan reforzar vínculos con grupos armados en todo el Cuerno de África.

Los ataques de los hutíes yemeníes contra zonas controladas por el gobierno yemení reconocido internacionalmente también han agravado una crisis humanitaria en expansión.

La amenaza que enfrenta la región por parte de Irán y sus grupos aliados “no cambió de la noche a la mañana” con las elecciones en Estados Unidos, señaló un alto funcionario del gobierno yemení que instó a Washington a evitar decisiones precipitadas. El funcionario no estaba autorizado a comentar públicamente y habló bajo condición de anonimato.

“Hay motivos para sospechar que Trump podría sentirse menos contenido dado que el daño político ya está hecho”, dijo Brian Haggerty, exanalista principal de la Agencia Central de Inteligencia especializado en asuntos de seguridad de Oriente Medio. “Al mismo tiempo, el cálculo estratégico o la lógica estratégica de lo que se espera lograr mediante una escalada de ataques contra Irán no es diferente hoy de lo que era hace una semana o hace un mes”.

Trump tiene al menos algunas opciones, dicen analistas

Haggerty, quien ahora trabaja con Defense Priorities, un centro de estudios de Washington, dijo que Trump podría optar por mantener algo cercano a la postura actual, en la que el ejército de Estados Unidos realiza lo que denomina “ataques defensivos” mientras continúa su bloqueo naval para restringir el flujo de petróleo iraní al mercado global.

Otra opción es atacar la montaña Pickaxe, una instalación subterránea vinculada al programa nuclear iraní construida a gran profundidad en el centro de Irán, dijo David Schenker, quien se desempeñó como subsecretario de Estado para Asuntos de Oriente Próximo en el primer mandato de Trump. Trump ha sugerido repetidamente que estaba considerando atacar el sitio.

Schenker dijo que Trump podría entonces retirarse y sostener que había causado un daño suficiente al programa nuclear de Irán —y quizá intentar impulsar un acuerdo para salvar las apariencias que restablezca la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, ofrezca a Irán cierto grado de alivio de sanciones y posponga conversaciones nucleares adicionales para el futuro.

Otra opción más sería cumplir amenazas que Trump hizo antes en la guerra de lanzar ataques masivos contra la infraestructura iraní. “Los iraníes pueden creer que el presidente está herido y limitado por el Congreso, pero también puede ser cierto lo contrario”, manifestó Schenker.

Pero esa escalada probablemente agravaría el problema de los precios del petróleo y la energía que muchos votantes citaron como motivo para apoyar a los demócratas el martes, indicó Schenker.

El precio de un barril de crudo Brent cayó por debajo de 95 dólares el miércoles después de la elección, tocando su nivel más bajo en dos meses, una señal de que los mercados no esperan ataques importantes.

Máxima alerta en la región ante el próximo paso de Trump

Funcionarios de Oriente Medio habían estado pendientes de cada palabra de Trump en las semanas previas a las elecciones en Estados Unidos, buscando pistas sobre lo que valoraba hacer a continuación el líder republicano.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, presionó para que se reanudaran los ataques contra Irán durante una llamada el fin de semana con Trump, quien no se comprometió a emprender una acción militar, según una persona informada al respecto.

Tres funcionarios gubernamentales de Oriente Medio dijeron el miércoles que Trump y su gobierno parecían estar enviando señales a Irán de que su margen de maniobra solo disminuiría después de que terminaran las elecciones en Estados Unidos.

Funcionarios del gobierno habían sugerido en privado, a través de canales diplomáticos, que Trump podría estar más dispuesto a reiniciar los ataques después del 3 de noviembre porque le quedaría poco por perder políticamente, según los funcionarios, que no estaban autorizados a comentar públicamente y hablaron bajo condición de anonimato.

Tras la paliza electoral del martes, persistía la preocupación de que Trump pudiera sentirse más envalentonado para llevar a cabo ataques a gran escala o nuevos ataques limitados contra Irán, dijeron los funcionarios.

Un cuarto funcionario dijo que los resultados de la elección dieron a los mediadores una medida de optimismo sobre encontrar una vía para resolver el conflicto.

Mientras tanto, Vance pareció atribuir con más vehemencia el desastre electoral a la guerra con Irán que su jefe Trump, quien inicialmente culpó a los candidatos del Partido Republicano por la gran derrota.

“La razón por la que perdimos”, escribió Vance sobre las elecciones de mitad de mandato en una extensa publicación en redes sociales, “es la guerra”.

Vance, un posible aspirante presidencial para 2028, había estado entre los más escépticos dentro de la Casa Blanca sobre la conveniencia de iniciar la guerra, pero se alineó con la decisión de Trump una vez que la tomó.

Los datos de votantes muestran que Irán tuvo impacto, pero no fue el tema principal

Varios candidatos demócratas que lograron sorpresas el martes mencionaron el descontento de los votantes con la guerra con Irán en sus discursos de victoria.

“Dondequiera que fui, escuché lo mismo”, dijo el senador electo Josh Turek, de Iowa. “Decían: Josh, estoy teniendo problemas sólo para poner comida en la mesa, un techo sobre mi cabeza, pagar mi factura de electricidad. Y con esta guerra en Irán, estoy teniendo problemas sólo para mantener gasolina en el tanque”.

Alrededor de 6 de cada 10 votantes dijeron que Estados Unidos tomó la “decisión equivocada” al emprender una acción militar contra Irán, según The AP Voter Poll, una encuesta a más de 100.000 votantes en Estados Unidos.

La mayoría de esos votantes insatisfechos con la guerra con Irán respaldaron al candidato demócrata en su contienda local para la Cámara de Representantes de Estados Unidos, pero la encuesta sugirió que la guerra con Irán no fue el tema principal para la mayoría de los votantes.

Apenas alrededor de un tercio de los votantes dijo que la guerra en Irán fue “crucial” para definir cómo votaron para el Congreso. Eso estuvo muy por debajo de aproximadamente la mitad que dijo lo mismo sobre el costo de vida o la corrupción gubernamental.

Casi todos los votantes que respaldaron al candidato demócrata en su contienda local para la Cámara de Representantes de Estados Unidos dijeron que ir a la guerra con Irán fue la “decisión equivocada”, mientras que aproximadamente 8 de cada 10 votantes que respaldaron al candidato republicano dijeron que fue la “decisión correcta”.

Mientras tanto, alrededor de 6 de cada 10 votantes a nivel nacional dijeron estar “muy preocupados” por el costo de la gasolina y el diésel, mostró la encuesta, y cerca de dos tercios de ese grupo votó por el candidato demócrata en su contienda local para la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Pero Trump, por su parte, dijo que incluso en retrospectiva abordaría Irán exactamente como lo ha hecho.

“Puedo decirles que, en lo que respecta a esa guerra, no habría hecho nada diferente”, declaró el presidente.

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Magdy informó desde Nueva York. Los periodistas de AP Collin Binkley en Washington, Hannah Fingerhut en Des Moines, Iowa, y Kathleen Foody en Chicago contribuyeron con información.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP