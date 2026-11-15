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Trump rompe el silencio sobre suspensión de vuelos y pide más dinero al Congreso

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump rompió su silencio el domingo sobre la suspensión nacional de vuelos en tierra que enredó los viajes aéreos este fin de semana, y utilizó el incidente para presionar al Congreso a fin de obtener fondos para modernizar por completo el sistema de control del tráfico aéreo de Estados Unidos.

El presidente republicano se había mantenido callado sobre la suspensión desde que comenzó el viernes por la tarde y, en su lugar, publicó mensajes en redes sociales sobre temas completamente distintos, mientras pasajeros frustrados quedaban varados en aeropuertos y su gobierno se apresuraba, junto con las aerolíneas, a restablecer la normalidad en los viajes.

Trump afirmó en una nueva publicación en su plataforma de redes sociales que su administración ha comenzado a modernizar ese sistema, pero que la tarea no debería hacerse “a cuentagotas”. El Congreso, controlado por los republicanos, aprobó 12.500 millones de dólares para la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) como parte del amplio paquete de recortes de impuestos del partido el año pasado, pero el secretario de Transporte, Sean Duffy, ha descrito repetidamente esos fondos como un pago inicial para una reforma más amplia del envejecido sistema.

“Si el Congreso aprueba el dinero desesperadamente necesario para el Control del Tráfico Aéreo, podemos construirlo rápida y eficientemente”, escribió Trump en redes sociales el domingo. “Será EL MEJOR SISTEMA en cualquier parte del mundo. Gran parte de nuestro sistema actual de control aéreo tiene 50 años: ¡RIDÍCULO!”

En otra publicación, se quejó de cómo su predecesor demócrata había mantenido la FAA y el sistema de control del tráfico aéreo, y acusó a la administración de Joe Biden de hacer que un “sistema viejo y roto fuera peor que cuando comenzaron”.

En realidad Biden promulgó una enorme ley de infraestructura en el primer año de su presidencia, que reservó 25.000 millones de dólares para que la FAA mejorara aeropuertos y sus torres de control de tráfico, remodelara terminales aeroportuarias y “modernizara la base” del sistema de control del tráfico aéreo.

Duffy fue la cara pública de la administración durante la suspensión en los programas dominicales de noticias, y presionó al Congreso para obtener miles de millones de dólares destinados a mejoras de la infraestructura de control del tráfico aéreo.

En una publicación en X, Duffy indicó que el contratista L3Harris Technologies Inc. había asegurado dos enrutadores de instalaciones de la FAA en Texas y Arkansas y estaba realizando “diagnósticos profundos” del equipo. Ha señalado que el problema comenzó cuando L3Harris estaba reemplazando una sección de cable de cobre antiguo por uno de fibra, lo que de algún modo sobrecargó el sistema.

En cuanto a los viajeros, Duffy dijo a “Face the Nation” de CBS que “tenemos algunos retrasos en el espacio aéreo en este momento”, pero que al final del día y el lunes “deberíamos estar operando a plena capacidad”.

En una suspensión, explicó, los aviones y las tripulaciones quedan fuera de posición, “así que toma un poco de tiempo para que las aerolíneas vuelvan… a plena capacidad y operación, pero vamos por muy buen camino”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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