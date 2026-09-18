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Trump se reunirá con Delcy Rodríguez en Nueva York la próxima semana, dice la Casa Blanca

WASHINGTON (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene programadas varias reuniones con otros líderes mundiales cuando esté en la ciudad de Nueva York la próxima semana para la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En su agenda hay una reunión "informal" con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, según Mike Waltz, el embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas.

Waltz comentó a los periodistas en una llamada el viernes que Trump también sostendrá encuentros con Andy Burnham, el primer ministro del Reino Unido, y con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi.

Además, Trump tiene previsto reunirse con líderes del Consejo de Cooperación del Golfo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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