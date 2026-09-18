Trump se reunirá con Delcy Rodríguez en Nueva York la próxima semana, dice la Casa Blanca

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En su agenda hay una reunión "informal" con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, según Mike Waltz, el embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas.

Waltz comentó a los periodistas en una llamada el viernes que Trump también sostendrá encuentros con Andy Burnham, el primer ministro del Reino Unido, y con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi.

Además, Trump tiene previsto reunirse con líderes del Consejo de Cooperación del Golfo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP