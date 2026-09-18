Trump dice que tiene un acuerdo con Dinamarca para reforzar presencia militar de EEUU en Groenlandia

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En una publicación en redes sociales en la que anunció el acuerdo, Trump aseveró que este “otorga a Estados Unidos el control permanente sobre la seguridad y todas las demás necesidades en Groenlandia, abordando por completo todas nuestras muchas preocupaciones”.

Añadió que, con el acuerdo, su gobierno comenzaría “de inmediato” el proceso para desarrollar una mayor presencia militar en el territorio danés, el cual es rico en minerales.

La embajada de Dinamarca en Washington no hizo comentarios por el momento. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP