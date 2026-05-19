Trump respalda a Ken Paxton en la primaria republicana al Senado de EEUU en Texas

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, candidato republicano al Senado de Estados Unidos, habla con simpatizantes en su campaña para la segunda vuelta en la elección primaria, el lunes 18 de mayo de 2026, en Dallas. (AP Foto/Julio Cortez) AP

“Ken es un verdadero guerrero MAGA que SIEMPRE ha cumplido por Texas, y seguirá haciéndolo en el Senado de Estados Unidos”, escribió Trump en redes sociales.

La noticia del respaldo se dio a conocer durante un acto de campaña de Paxton, lo que provocó vítores de simpatizantes que comenzaron a bailar al ritmo de “YMCA”, la canción de Village People que se ha convertido en un himno de campaña de Trump.

Siento un enorme respeto por el presidente y agradezco muchísimo su respaldo”, dijo Paxton en el acto, realizado en Allen, Texas. Habló de su primera postulación a un cargo público y añadió: “Estoy muy agradecido de estar de vuelta, especialmente en un día tan importante al recibir el respaldo del presidente de Estados Unidos”.

Paxton y Cornyn avanzaron a una segunda vuelta el 26 de mayo después de ser los más votados en unas primarias del 3 de marzo en las que ningún candidato obtuvo la mayoría. La votación anticipada comenzó el lunes y continuará hasta el viernes.

El respaldo de Trump es el más reciente de los varios que ha otorgado en primarias republicanas en un intento de depurar al Partido Republicano de quienes se le han opuesto. Los éxitos recientes han envalentonado al mandatario, incluidas las derrotas del senador republicano Bill Cassidy en Luisiana y de senadores estatales de Indiana que se le opusieron en la redistribución de distritos. También eligió y respaldó a un rival del representante federal por Kentucky Thomas Massie en las primarias del martes. El impulso de Massie para divulgar los archivos de Epstein y su oposición abierta a la guerra con Irán irritaron a Trump, cuyo apoyo a Ed Gallrein está convirtiendo esta campaña de reelección en la más difícil hasta ahora para Massie.

Aunque Cornyn, que cumple su cuarto mandato, ha respaldado la agenda de Trump en Washington, Paxton se presentó como un guerrero político del movimiento Make America Great Again. El respaldo del presidente lo enfrenta al orden establecido de su partido, que está convencido de que Cornyn es el mejor candidato para las elecciones generales de noviembre. El nominado republicano se enfrentará al representante estatal demócrata James Talarico.

En una publicación en X tras el respaldo de Trump, Cornyn subrayó su cercanía con el mandatario, al afirmar que votó con él “el 99% de las veces” y que el presidente “me ha calificado constantemente como un amigo en esta contienda”.

Luego Cornyn insistió en un argumento que ha repetido durante la campaña: que en las elecciones generales de noviembre contra Talarico, Paxton será “un nominado débil que pone en riesgo todo lo que nos importa”.

Talarico dijo en un comunicado que “no importa quién gane esta segunda vuelta. Ya sabemos contra quién competimos: los megadonantes multimillonarios y su sistema político corrupto”.

Trump, en su publicación en redes sociales, dijo que Cornyn era “un buen hombre”, pero que “no me apoyó cuando las cosas estaban difíciles”. Se quejó de que “John tardó mucho en respaldarme en lo que terminó siendo una postulación histórica por la nominación republicana”.

La segunda vuelta entre Cornyn y Paxton ha sido una batalla amarga y costosa por el futuro del Partido Republicano, la cual desviaba recursos de otras contiendas competitivas en otras partes del país.

Las organizaciones de campaña de Cornyn y los super PAC aliados han superado con creces los gastos de Paxton en publicidad desde el año pasado, y la abrumadora mayoría de ella se ha dedicado a atacar a su contrincante. En esta semana, el equipo de campaña de Cornyn y los grupos que lo apoyan han gastado más de 87 millones de dólares en publicidad, de acuerdo con la empresa de seguimiento publicitario AdImpact, cifran que incluye más de 18,5 millones en las 11 semanas desde la elección primaria de marzo.

Trump frustró a algunos republicanos al negarse a respaldar a alguien antes en la contienda. El viernes previo a las primarias del 3 de marzo, dijo que “prácticamente” había decidido a quién apoyar, pero se negó a decir quién, cuando los reporteros le preguntaron durante una visita a Corpus Christi. Al día siguiente de las primarias, el presidente prometió dar su respaldo y dijo que esperaría que el candidato sin su apoyo se retirara. Paxton señaló que no abandonaría la contienda.

Trump ha mantenido una relación a veces fría con Cornyn, en particular después de que el senador sugiriera en 2023 que Trump no podría volver a ganar la presidencia en 2024 y que “su tiempo ya pasó”.

Cornyn también fue uno de los primeros críticos del plan de Trump para construir un muro fronterizo entre Estados Unidos y México, un proyecto que ahora respalda.

Exfiscal general del estado y exjuez de la Corte Suprema estatal, Cornyn fue elegido por primera vez para un cargo estatal hace 36 años. Su estilo sobrio y el temperamento de juez contrastan con la retórica incendiaria de Trump y su movimiento Make America Great Again.

Cornyn ha contado con el apoyo de los líderes republicanos del Senado, como el senador por Carolina del Sur Tim Scott, presidente del Comité Senatorial Republicano Nacional, quien advirtió que “existe una fuerte posibilidad de que no podamos retener Texas si John Cornyn no es nuestro nominado”.

Algunos líderes republicanos temen que el partido tenga que gastar mucho más dinero para defender el escaño si Paxton es el nominado, dinero que podrían destinar a contiendas al Senado en estados más competitivos. Paxton fue absuelto en un juicio político en 2023 por acusaciones de corrupción. También alcanzó un acuerdo en 2024 para poner fin a un prolongado caso de fraude de valores.

Aunque los índices de aprobación de Trump han caído entre los estadounidenses en general, ha demostrado capacidad para influir en los votantes republicanos en las elecciones primarias.

En Indiana, el respaldo de Trump ayudó a desplazar a cinco de los siete senadores estatales republicanos que buscaban la reelección en las primarias del 5 de mayo, después de que votaran en diciembre contra el plan de redistribución de distritos respaldado por la Casa Blanca para dar a su partido una ventaja en las contiendas para la Cámara de Representantes. El sábado, Cassidy terminó en tercer lugar en Luisiana y, por lo tanto, quedó fuera de la contienda en la segunda vuelta del 27 de junio por la nominación republicana al escaño que ha ocupado durante dos mandatos. La candidata respaldada por Trump, la representante federal Julia Letlow, terminó primera por delante del tesorero estatal John Fleming, y ambos competirán en la segunda vuelta.

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Beaumont informó desde Des Moines, Iowa, y Bedayn informó desde Austin, Texas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP