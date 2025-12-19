Trump quiere que tripulaciones mexicanas de trenes en EEUU hablen inglés

ARCHIVO - El puente ferroviario internacional Union Pacific se ve detrás de una alambrada, el 22 de septiembre de 2023, en Eagle Pass, Texas. (AP Foto/Eric Gay, Archivo) AP

En ocasiones, los ferrocarriles Union Pacific y CPKC dependen rutinariamente de tripulaciones extranjeras para llevar trenes a sus patios ferroviarios en Estados Unidos antes de cambiar a maquinistas e inspectores estadounidenses. El sindicato Hermandad de Maquinistas de Locomotoras y Trabajadores Ferroviarios (BLET, por sus siglas en inglés) indicó que los relevos solían ocurrir exactamente en la frontera. Desde hace tiempo, al sindicato de maquinistas le preocupa el uso de tripulaciones extranjeras debido a inquietudes sobre la seguridad y el empleo.

La Administración Federal de Ferrocarriles (FRA, por sus siglas en inglés) envió cartas a las dos empresas ferroviarias, instándolas a reexaminar sus prácticas y asegurarse de que las tripulaciones mexicanas puedan hablar inglés y no operen un tren a más de 16 kilómetros (10 millas) hacia el interior de Estados Unidos.

Union Pacific y CPKC indicaron estar comprometidas a garantizar la seguridad y la protección, y trabajarán para asegurarse de que están cumpliendo con las reglas.

El gobierno de Trump también ha estado tomando medidas enérgicas contra los conductores de camiones que no hablan inglés, con el fin de asegurarse de que las tripulaciones puedan comunicarse en una emergencia y entender instrucciones cruciales.

"Ya sea que usted opere un camión de 80 toneladas o un tren de carga masivo, necesita ser competente en nuestro idioma nacional: el inglés", declaró el secretario de Transporte, Sean Duffy. "Si no lo es, crea un riesgo de seguridad inaceptable".

El Departamento de Transporte ya ha retenido 40 millones de dólares de California por no hacer cumplir el requisito de competencia en inglés, y Duffy ha amenazado con sancionar a varios estados más por otorgar incorrectamente licencias de conducir comerciales a inmigrantes que están en el país ilegalmente. Eso se convirtió en una preocupación clave después de que ocurrieran varios accidentes mortales, en los cuales estaban involucrados camiones conducidos por inmigrantes que no deberían haber tenido licencias.

Las tripulaciones tienen problemas para entender los boletines de seguridad

El administrador de la FRA, David Fink, dijo a ambos ferrocarriles que podrían enfrentar medidas coercitivas si los inspectores encuentran más casos de tripulaciones de trenes que operan en Estados Unidos sin ser competentes en inglés.

Los inspectores encontraron problemas en el patio ferroviario de Union Pacific en Eagle Pass y en la instalación de CPKC en Laredo.

Union Pacific tenía un traductor disponible para ayudar a sus tripulaciones mexicanas, pero Fink indicó que el ferrocarril podría intentar eliminar eso en el futuro, y los inspectores se preocuparon acerca de qué tan bien comprendían las tripulaciones las reglas de operación y las pruebas de frenos requeridas.

En el patio ferroviario de CPKC, Fink indicó que los inspectores encontraron numerosos casos de tripulaciones de trenes que tenían dificultades para entender los boletines de operación, así como las regulaciones estadounidenses que requieren que la información sobre materiales peligrosos y respuestas de emergencia se mantenga en inglés.

Los sindicatos dicen que la ley debió aplicarse desde hace tiempo

El sindicato de maquinistas y el sindicato SMART-TD que representa a los inspectores elogiaron la medida del gobierno de Trump, ya que dicen que las tripulaciones mexicanas no están tan bien entrenadas y necesitan entender información crucial de seguridad.

Previamente este año, el sindicato de maquinistas también puso de relieve dos arrestos de tripulantes mexicanos bajo sospecha de contrabando: uno por ayudar a migrantes a cruzar la frontera ilegalmente, y el otro por intentar traer drogas a Estados Unidos.

"Se debe felicitar al gobierno por defender la seguridad fronteriza, la seguridad pública y los empleos estadounidenses al crear estándares de seguridad más estrictos para las tripulaciones que traen trenes de México a Estados Unidos", expresó Mark Wallace, presidente nacional del BLET. "Es fundamental que los maquinistas de locomotoras puedan hablar con los despachadores y los socorristas en inglés cuando los trenes se mueven en suelo estadounidense".

Los ferrocarriles dicen que trabajarán para seguir las reglas

"Tenemos los mismos objetivos: una frontera segura que mantenga la fluidez en la cadena de suministro", señaló Kristen South, portavoz de Union Pacific. "Parte de garantizar operaciones seguras es una buena comunicación".

Patrick Waldron, portavoz de CPKC, indicó que su ferrocarril —que opera una red continua a través de Canadá, Estados Unidos y México— se asegura de que las tripulaciones internacionales en ambas fronteras no viajen más de 16 kilómetros (10 millas) hacia el interior del territorio estadounidense.

"La seguridad es fundamental para todo lo que hacemos", apuntó.

Union Pacific recoge y entrega trenes a su socio, el ferrocarril FerroMex, en la frontera. Indicó que cambiar las tripulaciones en su patio ferroviario a 11 kilómetros (7 millas) sobre la frontera en Eagle Pass ayuda a mantener la carga en movimiento, ya que anteriormente el cambio se hacía en un puente de una sola vía, lo que obligaba al tráfico ferroviario a detenerse. El ferrocarril señaló que trabajó con la Oficina de Aduandas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) para realizar el cambio.

——-

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP