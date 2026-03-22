Trump prometió más devoluciones de impuestos este año, pero muchos las gastarán en gasolina

En un discurso en horario de máxima audiencia en diciembre, Trump afirmó que buscaba atender las preocupaciones de los votantes sobre la economía y los precios persistentemente altos. “La próxima primavera se proyecta como la temporada de reembolsos de impuestos más grande de todos los tiempos”, afirmó.

Pero eso fue antes de la guerra con Irán, que comenzó el 28 de febrero. Los precios del petróleo y la gasolina se han disparado desde entonces, y el precio promedio nacional de la gasolina alcanzó los 3,94 dólares el domingo, más de un dólar por encima de lo que costaba apenas un mes antes.

Es probable que los precios de la gasolina se mantengan elevados durante algún tiempo, incluso si la guerra termina pronto, porque el transporte y la producción se han visto interrumpidos y tardarán en recuperarse. Los economistas ahora esperan un crecimiento más lento esta primavera y en el conjunto del año, ya que los dólares que se gastan en gasolina tienen menos probabilidades de destinarse a comidas en restaurantes, ropa nueva o entretenimiento.

Es probable que los hogares de ingresos bajos y medios se vean particularmente afectados, porque reciben reembolsos menores, mientras destinan una mayor proporción de sus ingresos a la gasolina.

“El shock energético va a golpear a quienes tienen el menor margen”, señaló Alex Jacquez, jefe de políticas del grupo de tendencia izquierdista Groundwork Collaborative y execonomista en la Casa Blanca de Biden. “Y no parece que esos reembolsos de impuestos vayan a estar aquí para salvarlos”.

Neale Mahoney, director del Stanford Institute for Economic Policy Research, calcula que los precios de la gasolina podrían alcanzar un pico en mayo de 4,36 dólares por galón, de acuerdo a los pronósticos del precio del petróleo de Goldman Sachs, seguidos de descensos lentos durante el resto del año. La idea de que los precios de la gasolina bajan mucho más lentamente de lo que suben está tan arraigada entre los economistas que la denominan el fenómeno de “cohete y plumas”.

En ese escenario, el hogar promedio pagaría 740 dólares más en gasolina este año, casi lo mismo que el aumento de 748 dólares en los reembolsos que, según estimaciones de la Tax Foundation, recibirá el hogar promedio.

Hasta el 6 de marzo, los reembolsos han aumentado mucho menos que eso, de acuerdo con datos del IRS: han promediado 3.676 dólares, 352 dólares más que los 3.324 de 2025. Aun así, los reembolsos promedio podrían subir a medida que se presenten declaraciones más complejas.

Otras estimaciones muestran impactos similares. Economistas de Oxford Economics, una firma de consultoría, calculan que si los precios de la gasolina promedian 3,70 dólares por galón durante todo el año, les costará a los consumidores alrededor de 70.000 millones de dólares, más que los 60.000 millones de dólares en reembolsos de impuestos adicionales.

El repunte de los precios de la gasolina llega cuando muchos consumidores ya están en una situación precaria, en particular en comparación con 2022, cuando los precios de la gasolina también se dispararon por la invasión de Ucrania por parte de Rusia. En ese momento, muchos hogares aún tenían cuentas bancarias abultadas por los pagos de estímulo de la era de la pandemia, y las empresas estaban contratando rápidamente y elevando los salarios de forma marcada para atraer trabajadores.

Ahora, la contratación está casi paralizada y la tasa de ahorro de los estadounidenses ha caído de manera constante en los últimos años, a medida que muchos hogares se endeudan más para sostener su gasto.

“Cuando se mira desde la perspectiva del consumidor, se ve a personas que han agotado sus tarjetas de crédito, que están usando ‘compra ahora, paga después’ para adquirir sus comestibles”, comentó Julie Margetta Morgan, presidenta de The Century Foundation, un centro de estudios. “Por ahora lo están haciendo funcionar, pero eso puede desmoronarse con bastante rapidez”.

El impacto probablemente agravará el relato sobre una evolución económica en “K” en Estados Unidos, dijeron analistas, en la que los hogares de mayores ingresos han salido mejor parados que los de menores ingresos. El 10% inferior de los perceptores destina casi el 4% de sus ingresos a la gasolina, estima Pantheon Macroeconomics, mientras que el 10% superior gasta apenas el 1,5%.

Por ahora, la mayoría de los analistas aún espera que la economía de Estados Unidos se expanda este año, aunque más lentamente, dado el shock por los precios de la gasolina. Es probable que los precios más altos de la gasolina empeoren la inflación en el corto plazo, pero con el tiempo un gasto más débil también frenará el crecimiento.

Los consumidores y las empresas estadounidenses han sacudido repetidamente los golpes desde la pandemia —inflación disparada, alzas de tasas de interés, aranceles— y han seguido gastando, desafiando las preocupaciones de que la economía caería en recesión. Muchos economistas señalan que la proporción de los ingresos que los estadounidenses destinan a la gasolina y a otras formas de energía ha disminuido de manera significativa en comparación con hace una década.

Datos del Bank of America Institute, publicados el viernes, mostraron que el gasto en gasolina con las tarjetas de crédito y débito del banco se disparó un 14,4% en la semana que terminó el 14 de marzo, en comparación con hace un año. Antes de la guerra, ese gasto se ubicaba un 5% por debajo del año anterior, un beneficio para los consumidores.

El gasto en artículos discrecionales —comidas en restaurantes, electrónica y viajes— sigue creciendo, indicó el instituto, como evidencia de la resiliencia del consumidor. Pero hay pocas señales de que se esté acelerando, como muchos economistas habían esperado.

“Cuanto más persistan estos precios de la gasolina, más irán mermando gradualmente el gasto discrecional de los consumidores”, manifestó David Tinsley, economista sénior del instituto.

Otros analistas esperan que el crecimiento se desacelere por la guerra. Bernard Yaros y Michael Pearce, economistas de Oxford Economics, pronostican que la economía de Estados Unidos crecerá apenas un 1,9% este año, por debajo de una estimación anterior de 2,5%.

“Habíamos anticipado un impulso del gasto por una temporada excepcional de reembolsos de impuestos”, escribieron, “pero el aumento de los precios de la gasolina, si se mantiene, compensaría con creces ese impulso”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP