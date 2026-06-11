Trump planea nominar al fiscal federal Jay Clayton como director de inteligencia nacional

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Jay Clayton, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, en conferencia de prensa en Nueva York, el 9 de marzo del 2026. (AP foto/Seth Wenig) AP

Trump anunció la nominación en redes sociales en medio de la presión del Congreso para designar a un reemplazo permanente de Tulsi Gabbard, quien renunció el mes pasado. Trump enfrentó una fuerte oposición por su decisión de nombrar a Bill Pulte, jefe de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, como director interino.

La situación ha derivado en un enfrentamiento en el Congreso, ya que los demócratas afirmaron que se negarían a renovar unas facultades de inteligencia extranjera a menos que Trump retirara la nominación de Pulte y nombrara a un candidato permanente.

“Pocas personas en cualquier parte de la comunidad jurídica son respetadas al nivel de Jay. Animo al Senado de Estados Unidos a confirmar a Jay lo antes posible”, escribió el mandatario.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP