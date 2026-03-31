americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Trump planea asistir el miércoles a audiencia de la Corte Suprema sobre ciudadanía por nacimiento

WASHINGTON (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea asistir a la audiencia del miércoles en la Corte Suprema sobre la ciudadanía por nacimiento, lo que lo convertiría en el primer presidente en funciones en acudir a los alegatos orales ante el máximo tribunal del país.

El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump asisten a la función inaugural del musical Chicago en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington, el martes 31 de marzo de 2026. (AP Foto/Rod Lamkey, Jr.)
El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump asisten a la función inaugural del musical "Chicago" en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington, el martes 31 de marzo de 2026. (AP Foto/Rod Lamkey, Jr.) AP

El calendario oficial del presidente, enviado por la Casa Blanca, incluía una parada en la Corte Suprema, donde los magistrados escucharán la apelación de Trump contra un fallo de un tribunal inferior que anuló su orden ejecutiva que limita la ciudadanía por nacimiento.

La orden, que Trump firmó el primer día de su segundo mandato, declara que los niños nacidos de padres que están en Estados Unidos de manera ilegal o temporal no son ciudadanos estadounidenses. Es un giro abrupto respecto de la postura sostenida durante mucho tiempo de que la 14ta Enmienda de la Constitución y la ley federal desde 1940 otorgan la ciudadanía a toda persona nacida en suelo estadounidense, con excepciones limitadas.

No es la primera vez que Trump ha considerado presentarse en una audiencia del máximo tribunal. El año pasado, Trump afirmó que tenía muchas ganas de asistir a una audiencia sobre si excedió su autoridad al imponer aranceles generales, pero finalmente decidió no hacerlo, señalando que habría sido una distracción.

Sin embargo, Trump parecía más seguro de que estará en el tribunal para la audiencia del miércoles mientras hablaba con periodistas en el Despacho Oval el martes.

“Voy a ir”, aseveró Trump cuando se mencionaron los próximos alegatos en el caso sobre la ciudadanía por nacimiento. Ante una pregunta de seguimiento para aclarar que planeaba ir en persona, Trump respondió: “Creo que sí, lo creo”.

Trump acudió a la Corte Suprema en su primer mandato para la ceremonia de juramentación del primer magistrado que nombró, Neil Gorsuch. Otros dos magistrados que nombró —Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett— también integran el tribunal.

Otros presidentes han tratado directamente con el tribunal, pero no parece que lo hayan hecho mientras estaban en el cargo. Richard Nixon argumentó un caso entre su etapa como vicepresidente y la de presidente, y William Howard Taft se desempeñó como presidente de la Corte Suprema después de su presidencia.

Las restricciones a la ciudadanía forman parte de la ofensiva migratoria de Trump, pero aún no han entrado en vigor en ninguna parte del país después de que varios tribunales las bloquearan.

Se espera que la Corte Suprema emita un fallo definitivo a comienzos del verano boreal.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un vehículo pasa junto a un cartel con precios de combustible en una gasolinera en Filadelfia, el viernes 27 de marzo de 2026. (AP Foto/Matt Rourke)

El precio de la gasolina en EEUU supera los 4 dólares por galón, el máximo desde 2022

Esta imagen tomada de un video proporcionado por el Comando Central de Estados Unidos muestra marineros y marines estadounidenses a bordo del USS Tripoli (LHA 7) a su llegada a la zona de responsabilidad del Comando Central de EEUU, el 27 de marzo de 2026. (Comando Central de Estados Unidos via AP)

Trump baraja tomar una isla iraní pese a aparentes avances diplomáticos

El presidente Donald Trump habla con los periodistas a bordo del Air Force One el domingo 29 de marzo de 2026, en ruta desde West Palm Beach, Florida, a la Base Conjunta Andrews, Maryland. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

Trump dice que "no tiene problema" con que petrolero ruso lleve ayuda a Cuba pese al bloqueo

Pasajeros esperan en largas colas de controles de seguridad en el Aeropuerto Intercontinental George Bush, el 27 de marzo de 2026, en Houston. (Foto AP/David J. Phillip)

Trump ordena pagar a agentes de seguridad en aeropuertos al iniciar las vacaciones de primavera

Destacados del día

FBI ALERTA: Cuba es una amenaza REAL de espionaje para EEUU

FBI ALERTA: Cuba es una amenaza REAL de espionaje para EEUU

Cubano de ARIZONA multado con casi $2 millones tras orden de deportación en 2010

Cubano de ARIZONA multado con casi $2 millones tras orden de deportación en 2010

SE VIENE MÁS INFLACIÓN: cubanos reaccionan a nuevos billetes en plena crisis

"SE VIENE MÁS INFLACIÓN": cubanos reaccionan a nuevos billetes en plena crisis

Nieto de Fidel Castro arremete contra Díaz-Canel y admite auge del pensamiento capitalista en Cuba

Nieto de Fidel Castro arremete contra Díaz-Canel y admite auge del pensamiento capitalista en Cuba

Padre cubano condenado a 12 años por matar a su hijo en Kendall tras discusión familiar

Padre cubano condenado a 12 años por matar a su hijo en Kendall tras discusión familiar

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter