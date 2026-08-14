Trump pide a Corte Suprema permitir que siga la obra del salón de baile en apelación

La construcción del salón de baile en la Casa Blanca en Washington el 5 de agosto del 2026. (AP foto/Tierney L. Cross) AP

El procurador general de Trump solicitó al máximo tribunal que suspenda la decisión de la semana pasada del Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia.

El dividido panel de tres jueces dictaminó la semana pasada que Trump debe detener la construcción porque el Congreso no ha aprobado el proyecto, de unos 400 millones de dólares. La mayoría sostuvo que Trump no tiene autoridad unilateral para construir un salón de baile de 8.400 metros cuadrados (90.000 pies cuadrados) donde se encontraba el Ala Este de la Casa Blanca antes de que él ordenara su demolición el otoño pasado.

El tribunal inferior suspendió su propio fallo durante dos semanas para dar tiempo a la administración de apelar ante la Corte Suprema. El procurador general pidió a la Corte Suprema que se pronuncie sobre su solicitud de suspensión antes de que la decisión del tribunal de apelaciones entre en vigor el 21 de agosto.

"Este caso implica una medida cautelar extraordinaria e ilegal que detendrá la construcción en curso del complejo militar integrado, incluido un espacio de salón de baile totalmente seguro, en el Ala Este de la Casa Blanca, que es vital para la seguridad nacional”, escribió el procurador general.

La decisión 2-1 del tribunal inferior dio la razón a defensores de la preservación histórica que presentaron una demanda para detener la construcción.

La administración argumenta que el presidente, y no el Congreso ni los tribunales, tiene autoridad total para renovar la Casa Blanca. El estado actual del proyecto, esencialmente una obra abierta, dificulta más la protección de la Casa Blanca, sostiene el Departamento de Justicia.

La administración también afirma que el National Trust for Historic Preservation no tiene el derecho legal, o legitimación, para demandar por el salón de baile.

Durante una audiencia ante el tribunal de apelaciones a principios de junio, un abogado de la administración defendió una visión amplia del control presidencial sobre instalaciones públicas emblemáticas.

El gobierno podría destruir la Estatua de la Libertad y la Casa Blanca, manifestó el abogado del Departamento de Justicia Yaakov Roth en respuesta a una pregunta hipotética, y los descendientes de inmigrantes que pasaron por Ellis Island y las personas esclavizadas que construyeron la Casa Blanca no tendrían legitimación para demandar.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP