Trump mandará 5.000 tropas más a Polonia y genera confusión sobre presencia de EEUU en Europa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste a un acto sobre aliviar la normativa de refrigerantes en la Oficina Oval, en la Casa Blanca, el 21 de mayo de 2026, en Washington. (AP Foto/Jacquelyn Martin) AP

La Casa Blanca había afirmado que reduciría su presencia en Europa en unos 5.000 efectivos, y funcionarios estadounidenses confirmaron que alrededor de 4.000 militares ya no desplegarían en Polonia. El anuncio de Trump en redes sociales aumenta la incertidumbre entre los aliados europeos, que se han visto sorprendidos por los cambios, mientras Washington se ha quejado de que los miembros de la OTAN no asumen una parte adecuada del costo de su propia defensa y no hacen lo suficiente para apoyar la guerra con Irán.

“Basándome en la exitosa elección del ahora presidente de Polonia, Karol Nawrocki, a quien me enorgulleció respaldar, y en nuestra relación con él, me complace anunciar que Estados Unidos enviará 5.000 tropas adicionales a Polonia”, afirmó Trump Truth Social.

Trump y el Pentágono han dicho en las últimas semanas que iban a retirar al menos 5.000 soldados de Alemania después de que su canciller, Friedrich Merz, afirmara que Estados Unidos estaba siendo “humillado” por el liderazgo iraní y criticara lo que calificó como una falta de estrategia en la guerra.

Luego, Trump dijo a reporteros a comienzos de mes que Estados Unidos “recortaría mucho más que 5.000”.

Hasta la semana pasada, unos 4.000 soldados del 2º Equipo de Combate de Brigada Acorazada del Ejército, de la 1ª División de Caballería, ya no iban rumbo a Polonia. The Associated Press reportó que el despliegue cancelado formaba parte de un esfuerzo para cumplir la orden de Trump de reducir el número de tropas en Europa. También se suspendió un despliegue en Alemania de personal entrenado para disparar misiles de largo alcance.

Legisladores demócratas y republicanos criticaron por igual las medidas por considerar que enviaban la señal equivocada tanto a los aliados como al presidente de Rusia, Vladímir Putin, durante la guerra en Ucrania.

El representante republicano Don Bacon, de Nebraska, dijo durante una audiencia en el Congreso que había hablado con autoridades polacas y que se habían visto “tomadas por sorpresa”. Calificó la decisión de “reprensible” y sostuvo que “es una vergüenza para nuestro país lo que acabamos de hacerle a Polonia”.

El principal portavoz del Pentágono, Sean Parnell, indicó el martes que se trataba de “un retraso temporal” del despliegue de fuerzas estadounidenses en Polonia, a la que calificó como "un aliado modelo de Estados Unidos”. Explicó que era una consecuencia de que Washington redujera el número de equipos de combate de brigada asignados a Europa de cuatro a tres, e indicó que el Pentágono aún debía decidir qué tropas enviar y a qué lugares.

No estaba claro si eso significaba que la brigada reanudaría su despliegue a Polonia, si se podrían añadir efectivos adicionales a ese despliegue rotatorio, o si aun así habría una reducción de tropas en Europa, pero en otro país. El Pentágono remitió las solicitudes de comentarios a la Casa Blanca, que no respondió a los mensajes pidiendo aclaraciones.

Funcionarios estadounidenses de defensa manifestaron su confusión el viernes por el nuevo anuncio de Trump. “Acabamos de pasar casi dos semanas reaccionando al primer anuncio. Tampoco sabemos qué significa esto”, dijo un funcionario. Ambos hablaron bajo condición de anonimato para tratar asuntos militares delicados.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el subsecretario del departamento, Elbridge Colby, hablaron esta semana con sus homólogos polacos. El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, había apuntado el miércoles que se alegraba de escuchar “la declaración de Washington de que Polonia será tratada como se merece”.

El martes, el general estadounidense Alexus Grynkewich, comandante de las fuerzas de Estados Unidos y de la OTAN en Europa, dijo a reporteros en Bruselas que “serán 5.000 tropas las que saldrán de Europa”.

El anuncio de Trump se produjo mientras el secretario de Estado, Marco Rubio, se dirigía a Suecia para reunirse con sus pares de la OTAN, quienes han cuestionado las políticas de la Casa Blanca sobre la reducción de efectivos del Pentágono en el viejo continente.

“Parece que no hay ningún proceso para deliberar sobre políticas como las retiradas y los despliegues de tropas en las altas esferas", señaló Ian Kelly, un diplomático de carrera retirado que se desempeñó como embajador de Estados Unidos en Georgia durante los gobiernos de Obama y el primer mandato de Trump, y que ahora enseña relaciones internacionales en la Universidad Northwestern, en Illinois.

Kelly apuntó que Rubio podría tener dificultades para explicar a los europeos los bruscos bandazos de Trump, en momentos en que buscan certeza y coherencia, aunque puedan discrepar.

“Estas no son decisiones bien pensadas”, dijo Kelly. “Son decisiones impulsivas basadas en los caprichos de Trump o en lo que sus asesores creen que son los caprichos de Trump”.

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Las periodistas de The Associated Press Michelle L. Price y Emma Burrows, en Londres, contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP