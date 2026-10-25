Trump intensifica sus ataques contra candidato demócrata en Michigan Abdul El-Sayed

El presidente Donald Trump al concluir un acto de campaña, el domingo 25 de octubre de 2026, en Port Huron, Michigan. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) AP

Trump calificó a El-Sayed, un exfuncionario de salud de Detroit, como un “yihadista” que estaba “del lado de los terroristas” y que “tendría que pasar por un detector de metales antes de que se le permita entrar al Senado”. También hizo referencia en repetidas ocasiones a los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, trazando una comparación entre impedir que El-Sayed llegue al recinto y los pasajeros que se enfrentaron a los secuestradores a bordo del vuelo 93 de United Airlines.

El-Sayed, quien de ser elegido se convertiría en el primer senador musulmán en el país, ha dicho que es "vergonzoso” que se le cuestione su lealtad al país y ha rechazado en varias ocasiones tener cualquier vínculo con grupos extremistas. Las declaraciones del presidente fueron condenadas por Bishara Bahbah, fundador de Arab Americans for Trump, el grupo que ayudó a encabezar el acercamiento del presidente con los votantes de origen árabe en 2024.

“Las declaraciones del presidente están fuera de lugar", subrayó Bahbah en una entrevista telefónica. "Están cruzando una línea. Son racistas”.

Con los republicanos a la defensiva debido a la inflación, el alza vertiginosa de los precios del combustible y la guerra contra Irán, el presidente ha tratado de impulsar la participación al asegurar que El-Sayed y otros demócratas son amenazas existenciales para Estados Unidos y no rivales electorales. La contienda por el Senado en Michigan entre El-Sayed y el republicano Mike Rogers es una de las pocas que podría determinar el control de la cámara.

Trump hizo sus declaraciones en Port Huron, una ciudad fronteriza con Canadá ubicada cerca de comunidades donde logró avances significativos entre los votantes de origen árabe en 2024. Se convirtió en el primer candidato presidencial republicano desde 2000 en ganar Dearborn, una ciudad con una de las mayores concentraciones de árabe-estadounidenses en el país.

Trump, quien durante su primer mandato impuso restricciones de viaje a personas procedentes de varios países de mayoría musulmana, ha recurrido cada vez con mayor frecuencia a la retórica antimusulmana a medida que se acerca la jornada electoral. Añadió el domingo que había ido a Michigan “para impedir que un yihadista miembro de la Hermandad Musulmana se convierta en senador de Estados Unidos”.

Cole Wozniak, portavoz de El-Sayed, respondió a los comentarios de Trump en un comunicado: “Mientras ellos mienten y recurren a ataques desesperados y de mala fe, Abdul sigue sumamente concentrado en sus planes para reducir los costos y hacer frente al caos y la corrupción en Washington”.

La fe y las declaraciones de El-Sayed se convierten en puntos álgidos

Un eje central de la estrategia republicana contra El-Sayed ha sido el esfuerzo por vincularlo con la Hermandad Musulmana, un movimiento islámico con filiales que han sido designadas como organizaciones terroristas por el gobierno de Estados Unidos.

No hay evidencia de que El-Sayed tenga afiliación alguna con la Hermandad Musulmana. Su media hermana, Eman Abdelhadi, escribió en redes sociales en 2012 que “mi familia ha sido HM desde hace mucho tiempo” y describió una conversación que tuvo con su madre sobre su participación en la Hermandad Musulmana a inicios de la década de 1970.

Hijo de inmigrantes egipcios que se divorciaron cuando él era pequeño, El-Sayed nació en Estados Unidos. Fue criado por su padre y no por su madre biológica.

Trump también criticó el domingo los vínculos de El-Sayed con el popular streamer Hasan Piker, quien apareció junto al demócrata en varias ocasiones durante las primarias.

Piker ha dicho anteriormente que “Hamás es mil veces mejor” que Israel, refiriéndose a algunos judíos ortodoxos como “producto de endogamia” y señalando que “Estados Unidos se merecía el 11-S”.

El-Sayed ha sido blanco de críticas por su propia retórica. Se ha negado en reiteradas ocasiones a responder a preguntas sobre si Irán o Israel representa una amenaza más grande para el país. Meses atrás declaró que “la gente herida hiere a la gente” luego de un ataque a una sinagoga en el área de Detroit. El atacante había perdido a cuatro familiares en un bombardeo aéreo israelí en Líbano la semana anterior. El-Sayed se disculpó poco después, afirmando que no intentaba justificar lo ocurrido.

“A cualquiera que sienta que mis comentarios fueron sido hirientes, lo lamento mucho", subrayó. "No era mi intención”.

Fundador de Arab Americans for Trump califica al presidente de "racista"

Bahbah, cuya organización cambió de nombre a Arab Americans for Peace, afirmó que las declaraciones de Trump eran inaceptables para las comunidades árabes y musulmanas, incluidos los árabes cristianos.

“Los comentarios están fuera de lugar y son una locura. Vamos, ningún individuo en su sano juicio diría estas cosas”, sostuvo.

Dearborn ayudó a Trump a ganar Michigan en 2024, después de que muchos votantes de la ciudad quedaron indignados por la gestión del gobierno de Joe Biden de la guerra en Gaza.

“Que el presidente de Estados Unidos diga eso de una persona por su religión, es simplemente inaceptable", añadió ."Y la gente lo va a recordar el 3 de noviembre”.

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Cappelletti informó desde Washington. El periodista de Associated Press Josh Boak, en Washington, contribuyó con este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP