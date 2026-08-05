Trump insiste en la falsa denuncia de vandalismo en el estanque reflectante de Washington

El Monumento a Washington detrás del estanque reflectante del Monumento a Lincoln, el miércoles 29 de julio de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul) AP

La fiscal federal para el Distrito de Columbia, una férrea defensora y amiga de Trump desde hace décadas, refutó abiertamente las afirmaciones del mandatario sobre actos vandálicos en uno de sus preciados proyectos de construcción en Washington, al admitir en documentos judiciales que los daños en el estanque reflectante del Monumento a Lincoln se debieron a una mano de obra deficiente.

El momento se produce mientras Trump lucha por convencer a los estadounidenses de que crean lo que les dice sobre la economía, su agenda y su guerra con Irán, de cara a unas decisivas elecciones legislativas de mitad de mandato en otoño, y deja al descubierto los desafíos inherentes para su equipo a la hora de transmitir verdades incómodas que él no quiere oír. Históricamente, Trump ha recurrido a la exageración, pero este fue un episodio en el que quería que un ciudadano estadounidense, el competidor de canotaje olímpico David Hearn, fuera acusado formalmente, juzgado y posiblemente encarcelado por el acto de tocar un trozo de sellador en el estanque, que ya estaba dañado.

La Casa Blanca indicó que Trump no sabía de antemano que la oficina de Pirro retiraría los cargos.

El mandatario afirma que le dijo a Pirro que “no estaba contento” con su decisión, y sostuvo que un video lo respaldaba, aunque las imágenes —grabadas a distancia— no muestran claramente que se haya producido destrucción de propiedad alguna. “Bueno, yo simplemente creo que ella estuvo totalmente equivocada”, dijo Trump a los periodistas el martes por la noche. “Y todo el mundo vio el vandalismo”.

Al reprender públicamente a Pirro, Trump envió un mensaje a otros funcionarios de la administración: no se le debe contradecir, independientemente de lo que muestren los hechos.

“Él lo hace estallar como un barril de dinamita: es una forma de intimidar a los empleados para que caigan en el pensamiento de grupo”, señaló Douglas Brinkley, profesor de la Universidad Rice e historiador presidencial. “‘Si trabajas para mí, redoblas la apuesta’. Nunca discrepes del jefe, ni siquiera en una mínima fracción”.

Algunos republicanos atribuyen las decisiones de Trump a los “malos consejos” del personal

Trump ha enfrentado duras críticas por iniciar una guerra con Irán sin exponer plenamente la justificación ante el público ni considerar la capacidad de ese país para resistir bombardeos intensos. El mandatario desairó un proyecto de ley de vivienda para abordar los problemas de asequibilidad que, según los votantes, son su mayor preocupación, al permitir que se convirtiera en ley sin su firma.

Algunos legisladores republicanos han sugerido que a Trump lo están aislando de los hechos o atribuyen sus decisiones a un mal trabajo del personal. Durante el segundo mandato de Trump, senadores republicanos, entre ellos Ted Cruz, de Texas, y Thom Tillis, de Carolina del Norte, han dicho públicamente que el presidente recibía “malos consejos”, una crítica sutil al mandatario que traslada la culpa a los asesores que, supuestamente, deben proporcionarle información creíble.

El más reciente golpe “refleja a un presidente que tiene dificultades para dar forma al relato mientras sus índices de aprobación nacional siguen siendo extremadamente bajos”, señaló Julian Zelizer, profesor de historia política de la Universidad de Princeton. “Cuanta más controversia enfrenta —por Irán, los archivos de Epstein, la inflación y más—, menos control tiene y mayores son las probabilidades de que se vea obligado a confrontar la realidad”.

El presidente sigue obsesionado con las elecciones de 2020, que afirma falsamente haber ganado. Le gusta jactarse de que Estados Unidos está en auge, con 19,2 billones de dólares en inversiones de países extranjeros, una cifra imposible de verificar, aun cuando el crecimiento económico ha sido exiguo en los tres meses anteriores. Publicó en redes sociales una imagen suya con apariencia de Jesús y, tras la reacción adversa, dijo que pensaba que lo retrataba como médico.

La Casa Blanca no respondió a preguntas sobre cómo los asesores informan al presidente y si los funcionarios se sienten cómodos proporcionando información que podría contradecir sus declaraciones públicas.

Pirro había sido fiel a los deseos de Trump, hasta ahora

Hasta ahora, Pirro, exjueza del condado de Westchester y presentadora de televisión, en gran medida había sido fiel a los deseos de Trump. Su oficina envió en enero una citación a la Reserva Federal relacionada con el testimonio ante el Congreso del entonces presidente del banco central, Jerome Powell, sobre una renovación de 2.500 millones de dólares de su sede.

Pirro defendió su decisión de amenazar a Powell, quien dijo que la amenaza de una acusación penal era en realidad un pretexto para presionar a la Fed para recortar su tasa de interés de referencia conforme a los deseos de Trump.

“Esta oficina toma decisiones basadas en los méritos, nada más y nada menos”, publicó Pirro en X. “Coincidimos con el presidente de la Reserva Federal en que nadie está por encima de la ley, y por eso esperamos su plena cooperación”.

Sus acciones ralentizaron temporalmente los esfuerzos en el Senado para confirmar a Kevin Warsh como próximo presidente de la Fed. El Departamento de Justicia abandonó la investigación en abril, aproximadamente un mes después de que un fiscal del gobierno dijera en una audiencia judicial a puerta cerrada que el gobierno no había encontrado ninguna evidencia de un delito.

En el caso del estanque reflectante, Pirro impulsó la investigación pese a lo que, según los abogados defensores, eran abundantes pruebas, existentes desde el inicio, de que los daños en el estanque eran el resultado de problemas preexistentes que no tenían nada que ver con Hearn. En un nuevo escrito judicial del equipo de Hearn se cuestiona la afirmación del Departamento de Justicia de que solo recientemente supo que su caso era defectuoso y se insta a un juez no solo a desestimarlo, sino también a impedir la posibilidad de que alguna vez se reactive.

“Desde el primer día, el caso contra el señor Hearn estuvo motivado por consideraciones políticas y careció de un sustento fáctico adecuado”, escribieron los abogados defensores. “Esas presiones políticas no se han disipado en las cuatro semanas desde que el gobierno consideró oportuno obtener la acusación formal”.

El secretario de Justicia interino Todd Blanche declinó hablar sobre conversaciones internas del Departamento de Justicia relacionadas con el caso.

También evadió la pregunta sobre si respaldaba o no la decisión, al reconocer por un lado que Trump tiene “todo el derecho a estar extraordinariamente frustrado por los daños causados a nuestros monumentos nacionales en esta ciudad y en otros lugares”, mientras que, al mismo tiempo, elogió a Pirro por lo que, según afirmó, fue “un esfuerzo sin precedentes” para mejorar la seguridad en la capital del país.

“Cuando uno mira el trabajo de la Fiscalía federal de Washington en el último año y medio y dónde estamos en esta ciudad en comparación con dónde estábamos, están haciendo un trabajo fenomenal”, afirmó. “Ahora, ¿significa eso que cada caso sale exactamente como el presidente Trump quiere o como yo quiero o como la fiscal Pirro quiere? Por supuesto que no, no significa eso”.

Pirro culpó a otros de darle a Trump malos consejos

Lo que diferencia el incidente del estanque reflectante fue que el gobierno contradijo las afirmaciones de daños a la propiedad hechas repetidamente por el presidente.

El gobierno solicitó el viernes que se desestimara el caso penal y dijo que cualquier daño al estanque fue causado por el trabajo mal ejecutado del contratista y “la prisa por completar el proyecto antes de los eventos asociados con la celebración America 250 en las semanas alrededor del Día de la Independencia de 2026”.

El secretario del Interior, Doug Burgum, ha respaldado las afirmaciones de Trump de que vándalos dañaron el estanque. Eso sugiere que el conflicto en torno a este asunto podría seguir latente.

Aunque Trump y muchos de sus partidarios pueden existir dentro de su propia burbuja informativa, el gobierno básicamente declaró ante el tribunal que el presidente estaba equivocado. Eso fue distinto de un fallo judicial o de un reportaje que lo verificara, dijo Kathleen Hall Jamieson, profesora de comunicación en la Universidad de Pensilvania.

“Es difícil desacreditar eso diciendo que se trata de fuerzas anti-Trump”, expresó.

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Los periodistas de The Associated Press Eric Tucker, en Washington, y Darlene Superville, en Rancho Palos Verdes, California, contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP