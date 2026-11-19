Pete Rose saluda a los aficionados durante la ceremonia del Salón de la Fama de los Rojos de Cincinnati, el 21 de julio de 2018. (AP Foto/John Minchillo) AP

“Acabo de otorgar un Indulto Completo y Total al difunto y grandioso Pete Rose, una verdadera SUPERESTRELLA y LEYENDA del béisbol”, publicó Trump en redes sociales.

Rose, líder histórico de hits en las Grandes Ligas con 4.256, se declaró culpable el 20 de abril de 1990 de dos cargos por presentar declaraciones de impuestos falsas, al admitir que no reportó 354.968 dólares durante un periodo de cuatro años. Eso ocurrió aproximadamente ocho meses después de que Rose aceptara una prohibición permanente del béisbol.

“Sé que no soy una mala persona, pero sí cometí algunos errores y está en manos del juez”, dijo Rose esa noche durante su programa semanal de entrevistas en WCKY-AM en Cincinnati. “Lo único que se puede decir es que depende del juez”.

El indulto llega después de que el comisionado Rob Manfred emitiera una amplia decisión en mayo pasado que abrió una vía para que Rose pudiera ser considerado para el Salón de la Fama del béisbol. Manfred declaró que las personas incluidas en la lista de inelegibles permanentes de MLB recuperarían su estatus al morir, un fallo que afectó a 17 personas, en especial a Rose y a Shoeless Joe Jackson.

Según una norma adoptada por la junta directiva del Salón de la Fama en 1991, cualquiera que figure en la lista de inelegibles permanentes no puede ser considerado para la elección al Salón. La fecha más temprana en la que Rose o Jackson podrían ser exaltados ahora sería 2028.

Rose aceptó su prohibición permanente en agosto de 1989 después de que John M. Dowd, el investigador de las Grandes Ligas de Béisbol, concluyera que apostó numerosas veces a los Rojos de Cincinnati jugaba y dirigía al equipo de su ciudad natal entre 1985 y 1987.

Ante una posible condena de hasta seis años de prisión y 500.000 dólares en multas, Rose fue sentenciado el 19 de julio de 1990 por el juez federal de distrito S. Arthur Spiegel en Cincinnati a cinco meses de cárcel.

También recibió una multa de 50.000 dólares y se le ordenó realizar 1.000 horas de servicio comunitario como asistente de un profesor de educación física con jóvenes de barrios céntricos de Cincinnati, como parte de un periodo de libertad condicional de un año. Los primeros tres meses de la libertad condicional debían cumplirse en un centro de reinserción.

Rose reembolsó al Servicio de Impuestos Internos 366.042 dólares.

“La historia y el tinte del tiempo decidirán su lugar entre los más grandes de todos los tiempos del béisbol”, dijo Spiegel. “En lo que respecta a Pete Rose, la persona, ha infringido la ley, admitió su culpabilidad y está dispuesto a pagar la pena. Bajo nuestro sistema legal y sentido de la justicia, cuando haya cumplido su condena, habrá saldado su deuda con la sociedad y debería ser aceptado por la sociedad como rehabilitado. Sólo el tiempo dirá si debe ser restituido a su posición de honor por sus logros en los campos de béisbol de Estados Unidos”.

Rose se presentó el 10 de agosto en el Centro Penitenciario Marion Camp en Illinois, una instalación de mínima seguridad, y fue liberado el 7 de enero de 1991. Ingresó a Talbert House para comenzar a cumplir su libertad condicional y se retiró el 5 de abril.

Rose, seleccionado 17 veces al Juego de Estrellas durante una carrera como pelotero de 1963 a 1986, fue el Novato del Año de la Liga Nacional en 1963, el Jugador Más Valioso (MVP) en 1973 y el MVP de la Serie Mundial en 1975. Tres veces campeón de bateo de la Liga Nacional, superó el récord previo de 4.191 hits establecido por Ty Cobb entre 1905 y 1928.

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El redactor de béisbol de AP Jay Cohen contribuyó a este informe.

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FUENTE: AP