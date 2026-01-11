americateve

Trump "inclinado" a mantener a ExxonMobil fuera de Venezuela tras respuesta del CEO en reunión

A BORDO DEL AIR FORCE ONE (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el domingo que está "inclinado" a mantener a ExxonMobil fuera de Venezuela luego que su principal ejecutivo mostrara escepticismo sobre los esfuerzos de inversión petrolera en el país tras la caída del expresidente venezolano Nicolás Maduro.

El presidente estadounidense Donald Trump aborda el Air Force One en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach, el domingo 11 de enero de 2026, en West Palm Beach, Florida. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson) AP

"No me gustó la respuesta de Exxon. Están jugando demasiado astutos", expresó Trump a los periodistas en el Air Force One al salir de West Palm Beach, Florida.

Durante una reunión el viernes con ejecutivos petroleros, Trump intentó calmar las preocupaciones de las empresas y dijo que tratarán directamente con Estados Unidos, en lugar del gobierno venezolano.

Sin embargo, algunos no quedaron convencidos.

"Si observamos las estructuras comerciales y los marcos vigentes hoy en Venezuela, hoy no es invertible", resaltó Darren Woods, CEO de ExxonMobil, la mayor compañía petrolera estadounidense.

También el viernes, Trump firmó una orden ejecutiva que busca asegurar que los ingresos del petróleo venezolano permanezcan protegidos de ser utilizados en procedimientos judiciales.

La orden ejecutiva, hecha pública el sábado, indica que si los fondos fueran incautados para tal uso, podría "socavar los esfuerzos críticos de Estados Unidos para asegurar la estabilidad económica y política en Venezuela".

Venezuela tiene un historial de incautaciones de activos estatales, sanciones estadounidenses en curso y décadas de incertidumbre política.

Lograr que las compañías petroleras estadounidenses inviertan en Venezuela y ayuden a reconstruir la infraestructura del país es una prioridad principal del gobierno de Trump tras la captura de Maduro.

La Casa Blanca está enmarcando el esfuerzo para "gestionar" Venezuela en términos económicos, y Trump ha incautado buques que transportan petróleo venezolano, ha dicho que Estados Unidos está tomando el control de las ventas de 30 a 50 millones de barriles de crudo venezolano previamente sancionado, y planea controlar las ventas a nivel mundial indefinidamente.

___

Kim reportó desde West Palm Beach, Florida.

FUENTE: AP

