Trump: hay 1.000 misiles listos contra Irán si cumple amenazas de asesinarlo

El féretro del difunto líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, es cargado por encima de los dolientes que tratan de tocarlo, fuera del santuario del imán Hussein en Karbala, Irak, la mañana del jueves 9 de julio de 2026. (AP Foto/Khalil Hamra) AP

Pero el gobierno de Estados Unidos no tiene manera de crear un “interruptor del hombre muerto” automático y preautorizado que desencadene una represalia inmediata.

En cambio, si Trump fuera asesinado, la transferencia de poder a su sucesor se rige por la 25ta Enmienda y la Ley de Sucesión Presidencial de 1947. El vicepresidente JD Vance se convertiría instantáneamente en comandante en jefe y tendría autoridad para cualquier represalia.

En ese escenario, Vance podría hacer exactamente lo que Trump pidió, aunque también existe la posibilidad de que decida no seguir las órdenes de su predecesor —o dar una respuesta directa de otra manera.

“Estados Unidos, por toda una variedad de razones, nunca ha utilizado un ‘interruptor del hombre muerto’ técnico”, afirmó Garrett M. Graff, autor de “Raven Rock: The Story of the U.S. Government’s Secret Plan to Save Itself — While the Rest of Us Die” (“Raven Rock: La historia del plan secreto de Estados Unidos para salvarse a sí mismo mientras el resto de nosotros muere”).

Estados Unidos cuenta con amplios planes de contingencia para la continuidad del gobierno en caso de un ataque nuclear u otra gran catástrofe que elimine a la mayor parte o a la totalidad de Washington. Pero esos planes tampoco permiten lanzar de inmediato ataques de represalia tras la muerte de un presidente, aun si ese presidente hubiera exigido que el ejército estuviera listo para hacerlo.

Aun así, Trump publicó el sábado en su red social que Irán había hecho amenazas “de asesinarme, o intentar asesinarme” y manifestó que 1.000 “misiles están listos y cargados y apuntando a la República Islámica de Irán, con miles más para seguir de inmediato, si el Gobierno iraní actúa conforme a su amenaza”.

El líder supremo de Irán, Moytabá Jamenei, dijo horas después que los iraníes seguirían vengando la muerte de su padre, el ayatolá Ali Jamenei, que murió en los ataques iniciales de Estados Unidos e Israel que iniciaron la guerra a finales de febrero, y fue llorado en actos fúnebres en todo Irán esta semana. Su hijo dijo que la represalia “es la voluntad de nuestra nación y sin duda debe llevarse a cabo”.

“Nos comprometemos a vengar la sangre pura de ustedes y de todos los mártires de estas dos guerras de los asesinos criminales y deplorables”, expresó en declaraciones transmitidas por la televisión estatal.

Hasta el sábado, la Casa Blanca no había respondido a preguntas sobre qué ocurriría con las órdenes militares de Trump si fuera asesinado.

Durante esos recientes actos funerarios, los dolientes sostuvieron repetidamente carteles o pancartas en los que se pedía que Trump fuera asesinado junto con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

The Wall Street Journal informó esta semana que Israel alertó a funcionarios de Estados Unidos sobre nuevos planes iraníes para matar a Trump. La Casa Blanca se ha negado a comentar, pero Trump pareció aludir a esas amenazas en declaraciones durante la cumbre de la OTAN de esta semana en Turquía, cuando dijo: “Quieren eliminar al líder de Estados Unidos: a mí”.

Sabrina Singh, ex subsecretaria de prensa del Pentágono en el gobierno del expresidente Joe Biden, dijo que “que Irán quiera atacar a altos líderes estadounidenses es algo que sabemos que está ocurriendo”.

“Hay que tomar esto como amenazas creíbles”, señaló.

Las represalias de Estados Unidos llegarían casi con seguridad, pero no de forma automática

Trump fue blanco de dos intentos de asesinato dentro del país durante la campaña presidencial de 2024 y vio a un hombre armado irrumpir en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca a la que asistía en abril.

El presidente voló parte del trayecto de regreso a Washington desde Turquía esta semana a bordo de un avión Air Force One más antiguo en lugar de una aeronave nueva regalada por Qatar, lo que reavivó preguntas de seguridad sobre el nuevo avión. Imágenes del jet, que fue reacondicionado con un costo estimado de 400 millones de dólares, muestran que no está equipado con algunos de los mismos sistemas de detección de misiles y contramedidas que versiones anteriores.

El cambio se produjo mientras Estados Unidos e Irán volvían a intercambiar ataques, poniendo en riesgo el acuerdo inicial del mes pasado para poner fin a la guerra. Cuando se le preguntó sobre las amenazas iraníes, Trump dijo a los periodistas a bordo del Air Force One: “Soy el número 1 en su lista”.

Graff indicó que Estados Unidos preparó durante años planes sobre cómo se transferiría la autoridad de lanzamiento nuclear en caso de un ataque sorpresa. Eso incluyó, durante 30 años de la Guerra Fría, que el país mantuviera flotas de puestos de mando aerotransportados volando 24 horas al día con un general a bordo de uno de ellos que pudiera asumir las órdenes de lanzamiento nuclear en caso de que Washington se perdiera.

“Lo que creo que Trump está diciendo es que ha dejado órdenes permanentes para atacar si lo matan; es decir, que el Pentágono debería proceder con los protocolos estándar de lanzamiento”, explicó. “Hay muchas razones para dudar de la legalidad de esas órdenes permanentes, ya que, en caso de la muerte de un presidente, la autoridad de lanzamiento nuclear pasaría de inmediato al vicepresidente o al sucesor designado, y en última instancia dependería de él o de ella determinar si se procede”.

La publicación de Trump solo se refiere a disparar misiles contra Irán, algo que Estados Unidos ha hecho decenas de veces desde que comenzó su guerra con la República Islámica. No amenazó expresamente con utilizar armas nucleares.

Graff dijo que, además de dejar órdenes permanentes en caso de su muerte, Trump también podría decir “algo a Vance como: ‘Si me matan, lanza un ataque nuclear contra Irán’”, y eso tendría “más sentido y sería absolutamente legal”.

El gobierno de Biden también advirtió a Irán sobre Trump

Que Washington reciba amenazas creíbles contra el presidente y los principales líderes de Estados Unidos por parte de Irán y otros adversarios extranjeros no es inusual y a menudo se divulga mediante informes de seguridad nacional u otros medios clasificados. Pero es mucho menos común que Trump declare públicamente que él personalmente ha sido blanco de Irán.

Aun así, no es la primera vez que Washington amenaza a Irán por amenazas contra Trump.

En 2022, el gobierno de Biden advirtió a Irán que no atacara a ciudadanos de Estados Unidos después de que el Departamento de Justicia revelara que un miembro del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán había planeado asesinar a John Bolton, asesor de seguridad nacional de Trump durante su primer mandato. Bolton, actual crítico de Trump, se declaró culpable el mes pasado de retener ilegalmente documentos clasificados en un caso encabezado por el Departamento de Justicia del republicano.

El asesor de seguridad nacional del expresidente Joe Biden, Jake Sullivan, dijo en 2022 que “si Irán ataca a cualquiera de nuestros ciudadanos, incluidos aquellos que continúan sirviendo a Estados Unidos o aquellos que sirvieron anteriormente, Irán enfrentará graves consecuencias”.

Dos años después, en pleno fragor de la campaña de Trump contra la demócrata Kamala Harris, la vicepresidenta de Biden, el gobierno de este último volvió a advertir discretamente a Irán. Esta vez, los funcionarios dejaron claro que un ataque contra Trump sería considerado un acto de guerra.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP