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ARCHIVO – El entonces presidente electo Donald Trump, derecha, y el exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani posan para una foto a la llegada del segundo al campo de golf Trump National Golf Club Bedminster en Bedminster, Nueva Jersey, el 20 de noviembre de 2016. (AP Foto/Carolyn Kaster, Archivo) AP

Giuliani fue elogiado por liderar Nueva York tras los ataques del 11 de septiembre de 2001. Trump ha calificado a Giuliani, también neoyorquino, como “el mejor alcalde en la historia de la ciudad de Nueva York y un patriota estadounidense igualmente grandioso”.

La vida pública de Giuliani ha tenido altibajos en los últimos años. Gobernó Nueva York durante el 11 de septiembre y emprendió una breve campaña por la nominación presidencial republicana, convirtiéndose en una de las figuras políticas más reconocibles del país.

Como abogado personal de Trump, fue una figura central en los esfuerzos por revertir la derrota del mandatario en las elecciones presidenciales de 2020 frente al demócrata Joe Biden. Los tribunales rechazaron las denuncias de fraude que él promovió, y dos extrabajadoras electorales de Georgia ganaron un juicio por difamación de 148 millones de dólares contra él.

Posteriormente, los tribunales lo sancionaron por difundir afirmaciones falsas sobre las elecciones de 2020 y fue inhabilitado para ejercer la abogacía en Nueva York y Washington por hacer reiteradamente declaraciones falsas sobre los comicios.

Trump manifestó el año pasado que le otorgaría la medalla a Giuliani, poco después de que este resultara gravemente herido en un accidente automovilístico.

En su segundo mandato, Trump ha concedido la medalla de manera póstuma a Welles Crowther, un operador de acciones que se hizo famoso como “el hombre del pañuelo rojo” tras rescatar a varias personas en los ataques del 11-S. También honró de manera póstuma a Charlie Kirk, el activista asesinado que inspiró a una generación de jóvenes conservadores e impulsó la política del país hacia la derecha.

El presidente ha otorgado una serie de medallas presidenciales desde su primer mandato, entre ellas a la leyenda del golf Tiger Woods, al exentrenador de fútbol americano Lou Holtz y al economista conservador Arthur Laffer, así como al pitcher cerrador de los New York Yankees miembro del Salón de la Fama Mariano Rivera y al presentador conservador de radio Rush Limbaugh; esta última se entregó durante el discurso del Estado de la Unión de 2020. También concedió medallas póstumas a Babe Ruth y Elvis Presley. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP