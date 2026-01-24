americateve

Trump elogia a las tropas británicas tras recibir críticas por comentarios sobre Afganistán

LONDRES (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió el sábado a los soldados británicos que lucharon en Afganistán, en una publicación en redes sociales que representó una reversión parcial de los comentarios que hizo esta semana y que generaron una cascada de críticas en Reino Unido, particularmente de las familias de aquellos que murieron o resultaron gravemente heridos en el conflicto.

ARCHIVO – Familiares del soldado del ejército británico Douglas Halliday, del 1er batallón del Regimiento Merciano, uno de los siete soldados británicos muertos en Afganistán, flanquean la calle mientras su féretro es conducido por el poblado de Wootton Bassett, Inglaterra, tras su repatriación, el martes 29 de junio de 2010. (AP Foto/Lefteris Pitarakis, Archivo)
Tras una conversación anterior con el primer ministro británico, Keir Starmer, Trump dijo en Truth Social que los “grandes y muy valientes soldados de Reino Unido siempre estarán con Estados Unidos de América”.

Describió a los 457 militares británicos que murieron en Afganistán y a aquellos que resultaron gravemente heridos como “entre los más grandes de todos los guerreros”.

El republicano añadió que el vínculo entre los ejércitos de ambos países es “demasiado fuerte para romperse” y que Reino Unido “con un tremendo corazón y alma, no tiene igual (excepto por Estados Unidos)”.

Los comentarios de Trump surgieron después de una entrevista con Fox Business Network realizada el jueves en Davos, Suiza, donde dijo que no estaba seguro de que las otras 31 naciones de la OTAN estuvieran allí para apoyar a Estados Unidos cuando se les solicitara y que las tropas de esos países se mantuvieron “un poco alejadas de las líneas del frente”.

Trump no se disculpó directamente ni se retractó de esos comentarios, como sugirió Starmer el viernes en su respuesta inicial, cuando describió las palabras del presidente como “insultantes y francamente espantosas”.

La oficina de Starmer, ubicada en el número 10 de Downing Street, dijo que el tema se planteó en una conversación entre ambos el sábado, en la que se discutieron otros temas, como la guerra en Ucrania y la seguridad en la región ártica.

“El primer ministro mencionó a los valientes y heroicos soldados británicos y estadounidenses que lucharon codo a codo en Afganistán, muchos de los cuales nunca regresaron a casa”, dijo Downing Street en un comunicado. “Nunca debemos olvidar su sacrificio”.

La opinión de Trump, expresada en la entrevista con Fox Business, contrasta con la realidad de que, en octubre de 2001, casi un mes después de los ataques del 11 de septiembre, Estados Unidos encabezó una coalición internacional en Afganistán para destruir a Al Qaeda, que había utilizado el país como su base, y a los anfitriones talibanes del grupo.

Junto a las de Estados Unidos había tropas de docenas de países, incluidos de la OTAN, cuyo mandato de defensa mutua se activó por primera vez tras los ataques en Nueva York y Washington. Más de 150.000 tropas británicas sirvieron en Afganistán en los años posteriores a la invasión, el contingente más grande después del estadounidense.

Los gobiernos de Italia y Francia también expresaron su desaprobación el sábado ante los comentarios de Trump, describiéndolos ambos como “inaceptables”.

