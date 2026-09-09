Trump dio regalos navideños por valor de 45.000 dólares a Natalie Harp y a otros 2 asesores

La asesora de la Casa Blanca Natalie Harp, fotografiada utilizando un celular mientras el presidente Donald Trump interviene en un evento sobre el precio de los medicamente, en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el 31 de agosto de 2026, en Washington. (AP Foto/Jacquelyn Martin) AP

Los obsequios de 45.000 dólares cada uno para la asistente ejecutiva Natalie Harp, la asesora de comunicaciones Margo Martin y el subdirector de operaciones del Despacho Oval, Chamberlain Harris, así como un regalo de 20.000 dólares para el director de operaciones del Despacho Oval, Walt Nauta, quedaron consignados en los formularios anuales de declaración financiera del personal, que el gobierno publicó la semana pasada. Harp, Martin y Harris ganan 150.000 dólares al año y Nauta recibe 175.000 dólares anuales, según el reporte de información salarial de la Casa Blanca al Congreso.

Un funcionario de la Casa Blanca, que no estaba autorizado a hacer comentarios en público y habló bajo condición de anonimato, señaló que Trump “tiene desde hace mucho la práctica de dar regalos de Navidad a personas de su entorno, incluidos, en ocasiones, empleados y asesores, tanto en el gobierno como en su etapa en el sector privado”.

El funcionario no indicó si otros empleados recibieron regalos similares del presidente, pero añadió que los obsequios en efectivo no estaban relacionados con “las funciones oficiales de cada uno en el gobierno y por lo tanto, son totalmente admisibles conforme a las normas legales y éticas pertinentes”.

Las informaciones sobre los regalos fueron publicadas por primera vez antes el martes por The Washington Post.

Harp es una presencia constante al lado de Trump y es conocida por llevar consigo una impresora portátil para poder imprimir cobertura mediática favorable y publicaciones en redes sociales para el presidente, quien prefiere leer información importante en papel en lugar de en una pantalla.

Martin ha trabajado para Trump desde su primera etapa en la Casa Blanca. Comenzó en el primer mandato como asistente de prensa de la Casa Blanca y siguió al presidente a Palm Beach, Florida, para ayudar a dirigir sus operaciones mediáticas tras perder las elecciones de 2020 ante el demócrata Joe Biden. Regresó a la Casa Blanca con Trump tras su victoria de 2024.

A principios de este año, Trump nombró a Harris miembro de la Comisión de Bellas Artes de Estados Unidos, que supervisa el proyecto del salón de baile de la Casa Blanca impulsado por el presidente.

Nauta, quien anteriormente se desempeñó como ayudante personal del mandatario, y el administrador de la propiedad de Mar-a-Lago, Carlos De Oliveira, fueron acusados en 2023 de conspirar con Trump para obstruir una investigación del FBI sobre documentos clasificados que el republicano se llevó cuando dejó la Casa Blanca tras su primer mandato.

Los cargos fueron desestimados en 2024.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP