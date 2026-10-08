Trump dice que otorgará a Roger Clemens la Medalla Presidencial de la Libertad

El presidente Donald Trump escucha mientras Roger Clemens habla en un mitin de campaña en el Freeman Coliseum de San Antonio, el miércoles 7 de octubre de 2026. (Foto AP/Eric Gay) AP

Al dirigirse a un mitin en San Antonio, Trump reiteró sus llamados para que Clemens sea exaltado al Salón de la Fama del Béisbol. Es un honor que el lanzador conocido como “The Rocket” aún no ha recibido debido a las sospechas de que consumió esteroides durante una carrera de 24 años que incluyó etapas con los Medias Rojas de Boston, Azulejos de Toronto, Yankees de Nueva York y Astros de Houston.

“Le vamos a dar la Medalla Presidencial de la Libertad”, manifestó Trump. “Y, junto con la Medalla de Honor del Congreso, es el mayor reconocimiento que se le concede a alguien.

“Algún día estará en el Salón de la Fama, se lo merece. Uno de los mejores atletas y, quizá, el mejor lanzador de todos los tiempos”, continuó Trump.

Añadió que la medalla “es un gran salto por encima del Salón de la Fama”.

Trump ha entregado la medalla a varios deportistas durante sus dos mandatos en la Casa Blanca, entre ellos la leyenda del golf Tiger Woods, el ex quarterback de los Cowboys de Dallas Roger Staubach, el célebre cerrador de los Yankees Mariano Rivera y Lou Holtz, ex entrenador del fútbol americano de Notre Dame.

Ha concedido el mismo honor de manera póstuma a Elvis Presley y a Rush Limbaugh el año anterior a la muerte del locutor conservador de radio.

La revelación sorpresiva del miércoles llegó cerca del final de un discurso de Trump que duró más de 100 minutos, cuando el público ya había perdido parte de su entusiasmo. Clemens asistía al evento, y el presidente lo llamó al escenario, donde el retirado lanzador derecho comentó: “Bueno, estoy atónito”.

“Esto supera cualquier cosa que, obviamente, haya hecho en mi carrera como jugador”, expresó Clemens. “Y recibirlo de este hombre, de este presidente, no habría otro presidente del que quisiera recibirlo”.

Clemens, quien se crio en Houston, dijo que le honraba que el anuncio se hiciera en Texas y añadió sobre Trump: “Están hablando de un ganador. Ese de ahí es un ganador”.

Clemens, al igual que el bateador de poder Barry Bonds y muchas otras estrellas de quienes se sospecha ampliamente que usaron sustancias para mejorar el rendimiento, fue rechazado repetidamente por los periodistas de béisbol en su intento de ingresar al Salón de la Fama. Existen otras vías por las que Clemens y otros podrían eventualmente lograrlo, pero el camino no es fácil.

Clemens no es la primera estrella del béisbol para la que Trump ha defendido un caso de Salón de la Fama. El presidente emitió el año pasado un indulto federal póstumo para el fallecido Pete Rose, lo que llevó a las Grandes Ligas de Béisbol a levantar su veto al líder histórico de hits de por vida.

Trump también ha pedido que Rose sea exaltado al Salón de la Fama, aunque —hasta ahora— sin éxito.

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Weissert informó desde Washington.

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FUENTE: AP