Trump dará visa a madre de adolescente ghanés muerto en tiroteo en el Bronx, dice alcalde de NY

ARCHIVO – El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, habla ante los medios tras reunirse con el presidente Donald Trump, el 21 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Adam Gray, Archivo) AP

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha respondido a un correo electrónico de The Associated Press en el que se pedía confirmar que el gobierno emitiría la visa.

El adolescente, Javits Frimpong, se dirigía a la escuela en un vecindario del Bronx poco antes de las 9:30 de la mañana del jueves cuando recibió un disparo en el abdomen, informó la policía de la ciudad de Nueva York. Fue declarado muerto en un hospital más tarde ese mismo día. Aún no se han realizado arrestos y el homicidio sigue bajo investigación.

“El asesinato de un niño es un dolor que ningún padre debería tener que soportar, y menos aún a miles de kilómetros de distancia”, escribió Mamdani el sábado en X. “La madre de Javits Frimpong merece despedirse de su hijo en persona. Acabo de hablar por teléfono con el presidente Trump y ha aceptado concederle la visa de inmediato”.

“Toda la ciudad de Nueva York está de luto por esta tragedia”, expresó.

Frimpong llegó al Bronx desde Ghana hace un año para estar con su padre y comenzar una nueva vida en Estados Unidos, según el representante demócrata del Bronx, Ritchie Torres.

Torres escribió en X que Frimpong se dirigía a la escuela cuando le dispararon.

“Todo nuestro distrito está de luto por un joven que debería haber tenido todo su futuro por delante”, señaló Torres. “Cada niño en el Bronx merece caminar a la escuela sin temer por su vida, y ningún padre debería tener que soportar lo que Thomas, el padre de Javits, está soportando ahora”.

Thomas Frimpong describió a su hijo como un adolescente callado que pasaba gran parte del tiempo en su teléfono celular. Contó a los periodistas que, varios días antes del tiroteo, se enteró de que su hijo estaba siendo acosado en la escuela.

“Fue el director quien me lo dijo”, relató Thomas Frimpong. “Dijo que dos chicos estaban molestando a mi hijo, así que suspendió a los dos chicos. Mi hijo está en la escuela. Es inocente, así que lo llamo. Hablo con mi hijo y él dijo: ‘papá, estoy bien’”.

El ministro de Relaciones Exteriores, Sam Okudzeto Ablakwa, indicó en una publicación en X que funcionarios ghaneses en Nueva York están coordinándose con las autoridades locales y que el ministerio de Exteriores “trabajará incansablemente con las autoridades estadounidenses para garantizar que se haga justicia”.

Trump ha endurecido las medidas contra la inmigración durante su segundo mandato, incluida la suspensión del procesamiento de visas de 75 países.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP