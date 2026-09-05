Trump critica a la Fed y a los mercados tras el informe de empleo de agosto

ARCHIVO – Un letrero de contratación de profesionales de ventas en una tienda de Vernon Hills, Illinois, el miércoles 15 de abril de 2026. (AP Foto/Nam Y. Huh, Archivo) AP

Las cifras de empleo de agosto podrían haber sido un bienvenido respiro tras meses de contrataciones lentas y preocupaciones por la inflación que han pesado sobre Trump y su partido a dos meses del Día de las Elecciones. Pero, en declaraciones hechas desde el Despacho Oval, Trump, en cambio, inició una sesión de quejas sobre la inflación y las tasas de interés. Centró su enojo en los mercados financieros, la Reserva Federal y los socios comerciales de Estados Unidos. Cuestionó la idea comúnmente aceptada en economía de que la ganancia inesperada de 162.000 empleos en agosto podría generar presiones inflacionarias.

“El éxito no causa inflación. La estupidez causa inflación”, se desahogó Trump en el Despacho Oval, al calificar de “una locura” que los mercados bursátiles cayeran el viernes por preocupaciones inflacionarias.

Durante su segundo mandato, la combinación de una caída en las contrataciones y un aumento en los precios ha perseguido a Trump y su promesa de desatar de inmediato niveles históricos de crecimiento. “Cuando gane la elección, comenzaremos inmediatamente un nuevo auge económico de Trump”, afirmó el entonces candidato en un mitin de agosto de 2024 en Carolina del Norte. Pero hasta ahora, la economía ha crecido aproximadamente un 2% anual, más lento que los avances logrados durante el gobierno del expresidente Joe Biden.

Trump atribuyó su incapacidad para lograr un crecimiento más fuerte al aumento de las tasas de interés de la deuda del gobierno de Estados Unidos, y escribió en redes sociales que el país podría tomar represalias dejando de comerciar con países extranjeros. Las tasas han ido subiendo en respuesta a una inflación persistentemente alta alimentada por los aranceles de Trump y a la escasez de petróleo derivada de la guerra con Irán. La deuda nacional ya superó el intimidante umbral de 40 billones de dólares y el viernes, la tasa del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años subió a 4,79%.

Debido a que el crecimiento prometido aún no se materializa, el presidente ha perdido parte de la confianza del público en su capacidad para conducir la economía más grande del mundo. Sus propias políticas han contribuido, en parte, a la inflación y a las altas tasas de interés que desea atribuir a otros.

“La credibilidad del gobierno en materia de crecimiento, inflación, tasas, deuda y dinámica de déficit se ha visto afectada dadas las predicciones desmesuradas que no coinciden con la realidad económica”, señaló Joe Brusuelas, economista jefe de la consultora RSM US.

Si la Fed hiciera lo que Trump quiere y recortara su tasa de referencia para que más dinero pudiera fluir hacia la economía estadounidense, la posible entrada de efectivo podría empeorar aún más la inflación y sumarse a sus dolores de cabeza políticos y económicos.

Pero el presidente rebatió este concepto fundamental de la política monetaria. Afirmó el viernes que el producto interno bruto crecería “12, 13, 14, 15%” si las tasas fueran más bajas, mientras parecía restar importancia a los riesgos inflacionarios.

“Podríamos tener un PIB que rompería todos y cada uno de los récords”, sostuvo.

La aprobación del presidente en materia económica era de apenas 32% a mediados del verano, según encuestas de The Associated Press y el NORC Center for Public Affairs Research. Cuando los republicanos enfrentaron por última vez la elección de mitad de mandato en 2018 durante el mandato de Trump, su aprobación económica era del 50%.

La amenaza del mandatario de cortar el comercio exterior podría poner en peligro el crecimiento, perjudicando aún más sus índices. Su reciente imposición de aranceles contra Canadá se ha convertido en un problema para los republicanos en las contiendas al Senado en Maine y Michigan.

Los asesores de Trump ven un futuro más prometedor por la IA, los aranceles y los recortes de impuestos

Funcionarios de Trump dicen que sus políticas funcionan como se pretendía. Sostienen que el desarrollo de la inteligencia artificial conducirá a una mayor productividad para impulsar el crecimiento. Afirman que los aranceles del año pasado deberían, en última instancia, traer más trabajo fabril a Estados Unidos, mientras que los recortes fiscales de Trump crearán más inversión empresarial y los esfuerzos de su gobierno por identificar el fraude generarán ahorros para los contribuyentes.

“Espero un crecimiento más alto”, dijo Christopher Phelan, presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca. “Estamos actuando para que pasen cosas buenas”.

Phelan indicó que el reciente crecimiento del empleo ha sido aproximadamente el doble de lo necesario para igualar el crecimiento de la población. Considera totalmente posible que los aumentos de productividad puedan elevar el crecimiento general durante los próximos años, aunque reconoció que el crecimiento, por sí solo, quizá no sea suficiente para resolver todos los desafíos financieros del país.

Debido a que los costos del Seguro Social y Medicare aumentan más rápido que los ingresos, es poco probable que el crecimiento, por sí solo, reduzca de manera significativa los déficits presupuestarios.

El crecimiento no basta para arreglar los déficits presupuestarios

Si el crecimiento económico de Estados Unidos pudiera superar el 3% anual durante la próxima década, eso solo alcanzaría para estabilizar la ya elevada carga de deuda del gobierno, según un análisis de Ernie Tedeschi, jefe de perspectivas económicas e investigación en Stripe, la empresa de tecnología financiera.

Tedeschi dijo que estaría “encantado” si la IA pudiera ayudar a lograr ese tipo de avances durante 10 años seguidos, pero la historia muestra que un crecimiento tan grande debido a avances en computación probablemente es “desmesuradamente optimista”.

“No deberíamos, en absoluto, planificar para el escenario optimista”, advirtió.

Hasta el viernes, cuando el presidente hizo sus comentarios sobre las tasas de interés, el gobierno de Trump había pasado la última semana intentando que los votantes se sintieran más confiados sobre la economía.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, promovió específicamente los beneficios de un crecimiento más fuerte en la cumbre del G20 para ministros de Finanzas en Carolina del Norte. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, también lo hizo como parte de las reuniones del G20 sobre innovación.

Aun así, Bessent dijo a la AP en una entrevista que también trabaja con el director de presupuesto de la Casa Blanca, Russ Vought, para anunciar un plan para “reducir el nivel de la deuda, el déficit”.

Existe un riesgo político al intentar reducir de manera significativa un déficit presupuestario anual de aproximadamente 2 billones de dólares, que, según previsiones, superará los 3 billones de dólares dentro de una década. Reducir la trayectoria de los déficits presupuestarios probablemente ayudaría con las tasas de interés, pero podría haber costos políticos en forma de recortes de gasto y aumentos de impuestos.

Brusuelas, el economista jefe de RSM US, subrayó que Trump probablemente tendría que hacer sacrificios para abordar de manera significativa la deuda y tranquilizar a los mercados financieros.

“Necesitamos un periodo de crecimiento más lento del gasto público que incluye una reducción directa del gasto además de aumentos de impuestos, todo lo cual reduciría los déficits y las tasas de interés”, afirmó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP